Curaçaose loterijkoning niet vervolgd voor moord op politicus

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Curaçao zal loterijondernemer Robbie dos Santos niet vervolgen voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Het OM ziet daarvoor op dit moment te weinig bewijs. Dos Santos werd in 2019 aangehouden en enige weken in voorlopige hechtenis geplaatst.

Maximus

Na de moord op Wiels startten twee grote onderzoeken naar uitvoerders (“Magnus”) en opdrachtgevers (“Maximus”). Robbie dos Santos werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan zijn halfbroer George Jamaloodin om de moord op Wiels uit te lokken. Deze oud-minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte werd in hoger beroep hiervoor veroordeeld tot 30 jaar cel.

Schotte werd veroordeeld tot drie jaar cel voor onder meer witwassen en het betalen van een boete van 1 miljoen euro. Schotte had nauwe banden met Dos Santos.

Fonseca

De namen van Jamaloodin en Dos Santos zijn genoemd door een groot aantal getuigen die optraden in de zaak tegen Burney “Nini” Fonseca. Fonseca is veroordeeld als de moordmakelaar. Het Openbaar Ministerie en rechtbank lieten in die zaak in het midden of Dos Santos de zaak had gefinancierd had.

Nini Fonseca heeft 26 jaar cel gekregen voor zijn rol. Als schutter is Elvis Kuwas veroordeeld tot levenslang.

Dos Santos had als advocaten de Nederlander Stijn Franken en de Curaçaose advocaat Eldon Sulvaran.