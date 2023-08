Veroordeelde Nederlander wordt uitgeleverd door Dominicaanse Republiek

Connect on Linked in

De Nederlander Terence de V. mag door de Dominicaanse Republiek worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de Hoge Raad in dat land deze week besloten. Nederland zoekt De V. omdat die is veroordeeld voor drugshandel door het gerechtshof in Amsterdam.

April

De V. is in 2018 door het gerechtshof veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf, een straf die in 2019 na cassatie door de Hoge Raad werd bevestigd. De V. was op dat moment voortvluchtig.

De V. zit sinds april van dit jaar gedetineerd in de Dominicaanse Republiek. Hij was tegen zijn uitlevering in beroep gegaan.

Wawoe

Hij werd in april aangehouden samen met de Nederlanders Dennis G. en Urvin “Nuto” Wawoe. Wawoe wordt gezien als een leidende figuur binnen de criminele organisatie No Limit Soldiers van Curaçao. Hij wordt daar gezocht voor onder meer opdracht geven voor liquidaties.

Dennis G. wordt door Nederland gezocht voor internationale cocaïnehandel.