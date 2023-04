‘Topman No Limit Soldiers in Dominicaanse Republiek opgepakt met Dennis G.’

Connect on Linked in

Bij verschillende invallen in de Dominicaanse Republiek zijn naast Dennis G. nog andere Nederlanders met criminele antecedenten opgepakt, zo melden media in dat land. Door het Nationale Directoraat voor Drugscontrole (DNCD) is ook Urvin Laurence Wawoe, alias “Nuto”, gearresteerd, in een appartement in Ensanche Naco, in het centrum van Santo Domingo.

Sint Maarten

Wawoe is lid van het criminele netwerk No Limit Soldiers uit Curaçao. Hij zat eerder op Sint Maarten een straf uit in een cocaïnezaak en wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor liquidaties op Sint Maarten. Nederland vraagt zijn uitlevering voor zeven verdenkingen, over moord, wapenhandel, drugshandel en witwassen.

De V.

Op het moment dat Wawoe werd aangehouden probeerde een andere Nederlander te ontsnappen: Terence Angelo Richard de V.. Hij werd even later toch aangehouden. Nederland vraagt zijn uitlevering op grond van verdenkingen over witwassen en drugshandel. Het Parool schrijft dat De V. (39, alias “Slice”) in Amsterdam bij verstek is veroordeeld tot vijf jaar cel en door Suriname werd gezocht vanwege een dodelijke schietpartij.

De V. is een bekende van de rapper Jason L., die momenteel 18 jaar cel uitzit voor zijn rol bij de liquidatie van Abderrahim Belhadj, op 9 mei 2016 in Bijlmerflat Kikkenstein.

Paramaribo

De V. kreeg vijf jaar cel het voorhanden hebben van 142 kilo cocaïne en witwassen van geld en horloges die bij een inval in een woning waar hij met een 17-jarig meisje in bed lag. De Surinaamse politie verdenkt hem van het doodschieten van Melvin Zoutkamp, op 3 juli 2014 in Paramaribo, na een ruzie.

Dennis G. werd elders in de Dominicaanse Republiek gearresteerd.

Bij de actie van DNCD zijn onder andere zeven luxe auto’s, horloges, kleding, kunstwerken, onroerend goed, ongeveer achtentwintigduizend dollar en verder euro’s, Dominicaanse peso’s, en computers en telefoons in beslag genomen.