Veroordeling in hoger beroep voor moord op spyshop-directeur

Voor het meewerken aan de liquidatie van Ronald Bakker (59) in 2015 in Huizen is Ali M. vrijdag in hoger beroep door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot tien jaar en acht maanden cel. Ali M. werkte als “spotter” voor degenen die de moord aanstuurden. Volgens het Openbaar Ministerie waren dat onder meer de broers Mao en Mario R. en Ridouan Taghi, die terecht staan in het Marengo-proces.

Het hof vindt dat Ali M. medeplichtig is aan de moord. In de maanden voorafgaand aan de moord hield hij het slachtoffer in de gaten en bracht zijn gangen in kaart. Zijn informatie stuurde hij door aan zijn opdrachtgevers met een pgp-telefoon. Bakker werd doodgeschoten door een schutter die op een motor wegreed. Justitie denkt dat Gerel P. – die in Brazilië is aangehouden – de dodelijke schoten heeft gelost.

Bakker (59) werkte voor een spyshop in Nieuwegein. Hij werd op 9 september 2015 bij zijn huis in Huizen doodgeschoten.

De duur van de straf van Ali M. is gelijk aan die van de straf hij van de rechtbank kreeg. Een medeverdachte is niet in hoger beroep gegaan. Hij kreeg 15 jaar cel.