Politie: moordverdachte Gerel P. betrokken bij poging liquidatie rivaal Ridouan Taghi

De dit jaar in Brazilië aangehouden Gerel “June” P. was volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij voorbereidingen voor de liquidatie van Mustapha F., een rivaal die Ridouan Taghi zou hebben geprobeerd om te brengen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van recent aan het Marengo-dossier toegevoegde stukken. Marengo is het strafproces over een reeks liquidaties waarin Ridouan Taghi en medeverdachten terechtstaan.

Pgp-telefoon

Gerel P. (38) was voortvluchtig omdat hij in Nederland is veroordeeld voor een dubbele poging tot moord in Noordeloos in 2016. Ook verdenkt het OM hem van het doodschieten van Ronald Bakker, een medewerker van een spyshop uit Nieuwegein in 2015. Voordat hij in Brazilië onderdook wist hij in 2017 uit een politiecel in Suriname te ontsnappen.

Het nieuwe bewijs is afkomstig uit een pgp-telefoon die in 2016 bij Gerel P. in beslag werd genomen en nu pas leesbaar is gemaakt. De recherche schrijft dat uit informatie op die telefoon blijkt dat Gerel P. zeer nadrukkelijk betrokken was bij de voorbereidingen voor de moord op F..

Moes

Mustapha “Moes” F. (46) uit Amersfoort is in Nederland verdachte van grootschalige handel in cocaïne (met de verdwenen Naima Jillal) en zit nu in Marokko in de cel na een witwasveroordeling. In april 2016 was hij regelmatig in zijn Zoetermeerse club No Limit te vinden. De politie legde al eerder aan de rechtbank pgp-berichten voor waaruit zou blijken dat Taghi bepaalde medeverdachten bij de No Limit naar F. liet zoeken en die probeerde te liquideren.

In de telefoon van P. vond de politie het volgende aan Taghi toegeschreven bericht aan de telefoon die bij P. gevonden is:

Sir, maak heads heel duidelyk vol die man geven sir. Vol, ze mogen dit niet verpesten sir.

P. krijgt ook een bericht van Morad Taghi, een broer van Ridouan:

Die man moet slapen. Koste wat kost, broer. Dat moet er gebeuren bro.

Als het niet lukt F. te vinden toont Taghi zich volgens de recherche gefrustreerd tegenover P. die kennelijk in contact stond met de schutters:

We lijken wel FC Knudde (…) En zeg ze, het kan na 6 uur s’ ochtends worden dus licht of eerder, maar hy moet gedaan worden sir.’

P. zegt in antwoord dat liquidatie niet kan worden gedaan omdat er teveel verkeer, ‘petten’ (politie) en beveiligers aanwezig zijn. Om 07.21 schrijft P. aan Taghi:

Sir, we gaan nu weg. Sorry broer, wou het ook anders zien. (tekst gaat verder onder reclame)

Erraghib

Volgens de recherche blijkt uit de berichten dat P. ook met Taghi overlegde over de uitvoering van de moord op Samir Erraghib, enige dagen later, op 17 april 2016.

De advocaat van Ridouan Tagi is Inez Weski. Zij zei tegen het AD dat haar cliënt de beschuldigingen de genoemde beschuldigingen ontkent. Ook onderstreept ze dat nog niet vast staat of de genoemde berichten inderdaad aan haar cliënt kunnen worden toegeschreven.

Het is nog niet duidelijk wanneer P. vanuit Brazilië aan Nederland zal worden uitgeleverd.

Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en medeverdachten wordt op 14 september weer voortgezet in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp.