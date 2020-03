Veroordeling voor Alkmaarse liquidatie uit 2001

Print This Post

De rechtbank Alkmaar heeft de 47-jarige Juri H. veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf voor een moord uit 2001, in het centrum van Alkmaar. Slachtoffer was de kickbokser Coen de Nijs, die van korte afstand in het achterhoofd heeft geschoten, tussen het winkelende publiek.

De man die nu veroordeeld is meldde zich in mei 2019 zelf bij de politie en zei dat hij een bekentenis wilde afleggen. Hij zat toen een celstraf uit voor wapenbezit.

De opgelegde gevangenisstraf is langer dan de vijftien jaar die de officier van justitie had geëist. De rechtbank vindt dat de moord alle kenmerken heeft van een goed voorbereide liquidatie.

De verdachte heeft geen openheid van zaken heeft willen geven over de vraag waarom het slachtoffer moest sterven. Er gingen verhalen de ronde over dat er een ruzie over drugs zou zijn geweest.

De rechtbank heeft ook bepaald dat de man aan één van de nabestaanden een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s moet betalen.