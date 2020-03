Veroordeling voor witwassen erfenis crimineel

Connect on Linked in

De weduwe van de vermoorde Jaïr Wessels en een vriend van Wessels zijn donderdag veroordeeld voor witwassen van diens criminele erfenis, aldus Het Parool. Jenilee van den H. en Shamir de R. (33) krijgen respectievelijk een taakstraf van 200 uur plus twee maanden cel voor het witwassen van 150.000 euro, en 17 maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De R. liet een week na de liquidatie een andere vriendin van Wessels diens gloednieuwe witte Mercedes AMG limousine ter waarde van 122.000 euro van Ibiza naar Marbella rijden, kennelijk om de auto uit handen van de Nederlandse opsporingsdiensten te houden. Verder vindt de rechtbank dat De R. heeft ‘hoge contante stortingen, luxe uitgaven, auto’s en twee Rolex-horloges’ heeft witgewassen, en uitkeringsfraude. Verder vroeg hij met valse papieren een lening aan beschuldigde in een valse aangifte bij de politie iemand anders daarvan. In een Gucci-heuptasje in een slaapkamer in zijn Amstelveense huis lag een doorgeladen pistool.

Toen Wessels in juli 2017 werd doodgeschoten liep er al enige tijd een witwasonderzoek naar hem en zijn uitgavenpatroon. Hij bewoonde met zijn vriendin een luxe-appartement in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Daar lagen grote cash geldbedragen.

Profvoetballer Gregory N. (32) krijgt een taakstraf van 120 uur omdat hij De R. hielp twee peperdure Rolexen te kopen via zijn bankrekening. De R. rekende erop dat dit niet in de gaten zou lopen de voetballer veel verdient.

