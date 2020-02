OM eist celstraf tegen nabestaanden geliquideerde crimineel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft dinsdag celstraffen geëist wegens witwassen tegen drie nabestaanden van de in Breukelen in 2017 geliquideerde crimineel Jaïr Wessels. Ze zouden de criminele erfenis hebben witgewassen, stelt de officier van justitie. De verdachten zijn twee mannen (van 32 en 33) en de 33-jarige vriendin van Wessels.

Partner

In deze zaak is er nog een verdachte. Een 30-jarige vrouw stond wegens ziekte vandaag niet voor de rechter, haar zaak zal op een later moment door de rechtbank worden behandeld.

Al voor de gewelddadige dood van Wessels liep er een strafrechtelijk onderzoek naar zijn vermogen omdat de recherche zijn luxueuze levensstijl niet in overeenstemming vond met zijn legale inkomsten. Na zijn dood is er een nieuw onderzoek gestart met als doel zicht te krijgen op de criminele erfenis en die vervolgens van de erfgenamen af te pakken.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de criminele erfenis past in het algemene beleid waarin door politie, FIOD en OM wordt samengewerkt om het crimineel vermogen van geliquideerde beroepscriminelen af te pakken.

Subwoofer

In het onderzoek zijn onder meer getuigen zijn gehoord, woningen zijn doorzocht en computers en telefoons onderzocht. Om een dure huurwoning te kunnen betrekken heeft, zo blijkt uit het onderzoek, de partner van Wessels een werkgeversverklaring vervalst. Als ze haar echte salaris had opgegeven had ze die woning nooit gekregen en bovendien had ze van haar echte salaris de huur nooit kunnen bekostigen. Uit het onderzoek is gebleken dat Wessels over dure horloges en auto’s beschikte, ter waarde van vele tonnen aan euro’s. Tijdens een van de doorzoekingen in deze zaak werd onder andere in een woning een bedrag van 150.000 euro aangetroffen in een subwoofer.

Ibiza

Op het moment dat Jaïr Wessels werd geliquideerd had hij op Ibiza een recent aangeschafte Mercedes Benz – aanschafprijs ruim 120.000 euro – staan die hij enkele weken later tijdens een gezinsvakantie daar had willen gebruiken. Uit app-gesprekken is gebleken dat een van de drie vrienden enkele weken na de dood van Wessels de dure auto van Ibiza naar het vasteland van Spanje heeft vervoerd, vermoedelijk om te voorkomen dat justitie er beslag op zou leggen.

De officieren eisten tegen de 32-jarige man een werkstrafvan 120 uur. Hem wordt verweten dat hij het witwassen heeft gefaciliteerd door zijn bankrekening ter beschikking te stellen. Omdat deze 32-jarige man als enige is dit dossier heeft verklaard hoe de vork in de steel zit, is de eis naar beneden bijgesteld.

Tegen een 33-jarige man werd een celstraf van 17 maanden geëist waarvan drie maanden voorwaardelijk. Uit het onderzoek komt volgens justitie het beeld naar voren van iemand die op alle fronten strafbare feiten pleegt. Zijn uitgavenpatroon komt niet overeen met het gegeven dat hij een bijstandsuitkering heeft. De 33-jarige partner van Wessels hoorde acht maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Als partner wist zij waar Wessels zijn geld mee verdiende, dat blijkt duidelijk uit diverse app gesprekken, aldus de officier van justitie.

Een grote groep verdachten staat in een lopende strafzaak terecht voor uitvoeren en opdracht geven van de liquidatie van Wessels. Justitie denkt dat Ridouan Taghi één van de opdrachtgevers was. Taghi wordt niet vervolgd in deze zaak, wel voor een serie andere moorden in het Marengo-proces.