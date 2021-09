Veroordelingen voor in tunnel A2 gecrashte plofkrakers

Van de drie verdachten die in een snelle Audi crashten in de tunnel van de A2 bij Leidsche Rijn is er één vrijgesproken van voorbereidingen voor plegen van een plofkraak. Twee vindt de Utrechtse rechtbank daaraan wel schuldig: een 31-jarige man uit Almere en Rotterdammer van 26 jaar. Zij krijgen 15 maanden cel. Bij de crash met extreem hoge snelheid was 20 liter benzine in jerrycans aan boord.

RS6

De rechtbank is ervan overtuigd dat twee van de drie inzittenden in de vroege nacht van 21 januari op weg waren om een plofkraak op een geldautomaat in Duitsland te gaan uitvoeren. Op de telefoon van een verdachte stonden filmpjes en foto’s van geldautomaten in Duitsland en Zwitserland. Ook was naar berichten over plofkraken in Duitsland en informatie over Audi RS6 gezocht. In de auto waren artikelen aanwezig die voor plofkraken worden gebruikt. De rechtbank gaat ervan uit dat het groepje op weg was naar een plek in de omgeving van Utrecht om nog meer spullen op te halen.

296 km per uur

De crash vond plaats in de vroege ochtend van 21 januari. Op de A2 gaf een politieman aan de Audi een stopteken toen die het voertuig met 160 kilometer per uur vanuit Amsterdam richting Utrecht zag rijden. De Audi voegde uit bij tankstation Haarrijn maar spoot enige tellen later met gedoofde lichten en snelheden van 250 tot 296 kilometer per uur de tunnel bij Leidsche Rijn in. Op de hoofdrijbaan kreeg de auto een klapband. Hij tolde drie keer om zijn as maar sloeg niet over de kop. Camera’s legden vast hoe drie mannen via de vluchtdeuren naar de parallelbaan renden. Daar werden ze opgepakt.

Vrijspraak

Een 33-jarige Amsterdammer is vrijgesproken. Zijn advocaat Willem van Vliet had betoogd dat je niet kan worden gezien als voorbereider van een plofkraak als je alleen maar in een auto zit van een ander met verboden spullen erin. De rechtbank volgde zijn standpunt dat er onvoldoende bewijs was tegen de man voor een criminele intentie. De officier van justitie had ook 15 maanden cel geëist tegen de twee veroordeelde verdachten en vrijspraak voor de Amsterdammer.