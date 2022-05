‘Verraad aanleiding Duisburgse schietpartij’

Connect on Linked in

De wilde schietpartij van afgelopen week, op straat in Duisburg, waarbij vier mensen gewond raakten is veroorzaakt door een conflict binnen de plaatselijke Hells Angels, zo berichten Duitse media. Direct na de schietpartij arresteerde politie 15 mensen.

Uitzetting

Er was die avond een bijeenkomst van leden van de Hells Angels en van een groep van mensen van Libanese komaf. Focus schrijft dat een Libanees lid van de Hells Angels boos was over zijn uitzetting uit de club. Hij had een ontmoeting geëist met de president van het Duisburgse chapter. Dat overleg escaleerde al na enkele minuten. Verschillende mensen openden op zeker moment het vuur.

Code

De man zou uit de club zijn gezet omdat hij informatie aan de recherche zou hebben gegeven over een ‘broer’ en ook enkele Hells Angels-leden bij naam hebben genoemd. Dat is een overtreding van de code van de Hells Angels. Volgens Focus had de Angels-president delen van het onderzoeksdossier van de politie ten bewijze naar het overleg hebben meegebracht.

Wie er zijn aangehouden is nog niet duidelijk. De politie verdenkt de verdachten van poging tot moord.

De gewonden zijn niet in levensgevaar.