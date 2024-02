Verzoeken in zaak Marengo door rechtbank afgewezen | Datum vonnis blijft staan

Print This Post

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag besloten om door het OM nieuw ingebrachte stukken in de zaak Marengo alleen te gebruiken als bewijsmiddel, als ze ontlastend zijn. De geplande datum voor de uitspraak van de zaak blijft staan.

Beeld: de ‘Bunker’ in Amsterdam

Verzoeken

De rechtbank heeft donderdag een aantal besluiten in de zaak genomen. Dit naar aanleiding van een ingelaste zitting in de extra beveiligde rechtbank De Bunker afgelopen dinsdag.

Naast het besluit over de nieuw ingebrachte stukken, zijn verzoeken over hervertalingen van Marokkaanse documenten, verzoeken tot het horen van getuigen, het verrichten van onderzoek naar schrijfstijl en een verzoek over de ontsleuteling van PGP-berichten afgewezen.

Chats

Het ging onder meer om chats tussen kroongetuige Nabil B. en twee andere verdachten, de broers Razzouki. B. heeft eind 2017 vanuit detentie uitgebreid gechat met de broers Razzouki, maar niet met Ridouan Taghi, zoals hij eerder had verklaard. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat door het Openbaar Ministerie eind januari was toegevoegd aan het Marengo-dossier.

Opvallend in die chats zijn berichten van Saïd Razzouki waarin die zegt dat hij noch de kroongetuige te maken hadden met een van de moorden in Marengo: een vergismoord in Utrecht op 12 januari 2017.

De nu leesbaar gemaakte chats zijn verstuurd in de periode oktober tot half december 2017. Dat was de tijd dat Nabil B. al wel geheime verklaringen had afgelegd, maar vóór het moment dat hij (op 27 december 2017) zijn deal met het Openbaar Ministerie ondertekende.

In 2019 gaf B. tijdens een openbare zitting van de rechtbank toe deze telefoon te hebben gebruikt. Tot nu toe waren niet alle chats op die telefoon leesbaar gemaakt.

Vonnis

De rechtbank besloot donderdag de datum van de laatste zitting in de zaak op 14 februari te handhaven, net als de datum van het vonnis op 27 februari.