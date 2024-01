NFI ontsleutelde nieuwe berichten uit pgp-BlackBerry van kroongetuige

Connect on Linked in

Kroongetuige Nabil B. heeft eind 2017 vanuit detentie uitgebreid gechat met de broers Razzouki, maar niet met Ridouan Taghi, zoals hij eerder had verklaard. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat door het Openbaar Ministerie vorige week is toegevoegd aan het Marengo-dossier. Opvallend in die chats zijn berichten van Saïd Razzouki waarin die zegt dat hij noch de kroongetuige te maken hadden met een van de moorden in Marengo: een vergismoord in Utrecht op 12 januari 2017.

Door @Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie stelt dat (onder meer) Ridouan Taghi, Mohamed en Saïd Razzouki, en kroongetuige Nabil B. voor die moord verantwoordelijk zijn geweest. B. heeft volgens justitie een auto voor de moordenaars geregeld. Voor Taghi en de twee broers ligt er voor deze en andere feiten een eis van levenslang, de strafeis voor Nabil B. is tien jaar cel.

Telefoon

De nu leesbaar gemaakte chats zijn verstuurd in de periode oktober tot half december 2017. Dat was de tijd dat Nabil B. al wel geheime verklaringen had afgelegd, maar vóór het moment dat hij (op 27 december 2017) zijn deal met het Openbaar Ministerie ondertekende.

In 2019 gaf B. tijdens een openbare zitting van de rechtbank toe deze telefoon te hebben gebruikt. Tot nu toe waren niet alle chats op die telefoon leesbaar gemaakt.

Vergissing

Op de late avond van 14 januari 2017 liet Nabil B. zich met een wapen aanhouden in Amsterdam-Zuid. Dat was afgesproken werk. Hij had besloten om kroongetuige te worden.

Een paar dagen eerder was in Utrecht een lid van een beruchte criminele familie vermoord. Dat was een vergissing, er had iemand anders uit de straat (een zekere “Imo”) moeten worden doodgeschoten. Volgens Nabil B. was deze aanslag uitgevoerd door de groep van Taghi en had hij een auto voor het groepje moordenaars geregeld.

Beruchte familie

Na de moord had B. een vervelend gesprek gehad met een familielid van de bij vergissing doodgeschoten man. Bij deze beruchte familie bleek de informatie te zijn beland dat B. te maken had gehad met een auto die bij de vergisliquidatie was gebruikt.

B. was aan de ene kant beducht voor deze familie maar tegelijk ook voor de groep van Ridouan Taghi. De familie sprak over de moord met de recherche. Taghi zou B. ervan kunnen verdenken informatie aan de getroffen familie te hebben geleverd.

Raar verhaal

B. voelde zich zo klemgezet dat hij dacht dat een gang naar politie en justitie de enige oplossing was, zo is zijn verhaal.

Hij was bang dat zijn arrestatie wantrouwen bij de groep van Taghi en de broers Razzouki zou wekken, omdat het een raar verhaal was. Waarom zou hij ’s avonds met een vuurwapen in Amsterdam rondlopen en dan toevallig ook nog worden aangehouden?

B. zat in 2017 voor het vuurwapen in het huis van bewaring en verkeerde in grote stress. Er gingen op straat in Utrecht al geruchten dat hij kroongetuige zou zijn geworden. Hij maakte zich zorgen over de veiligheid van zijn familie.

PGPSafe

Medio 2017 kreeg de recherche de beschikking over gekraakte pgp-chats van de server van PGPSafe in Costa Rica. De politie kreeg zo onder meer berichten die waren verstuurd door Ridouan Taghi, Nabil B. en de broers Razzouki in handen.

Door de inhoud van die berichten werd Nabil B. in september 2017 formeel verdacht van betrokkenheid bij de vergisliquidatie in Utrecht. Behalve voor het vuurwapen werd hij ook voor die liquidatie in voorlopige hechtenis geplaatst.

Zo kreeg hij de door de politie gekraakte pgp-berichten van de PGPSafe-server te lezen. Hij las welk bewijs er tegen hem, Taghi en de broers Razzouki aanwezig was.

‘Hoofdpijn’

Maar B. las nog onrustbarender berichten, die zijn angst voor zijn veiligheid en die van zijn familie groter maakten.

Uit de berichten van Taghi bleek dat bij hem en de broers Razzouki bekend was dat Nabil B. een gesprek had gehad met de beruchte familie. Uit de pgp-chats maakte B. op dat als hij ‘hoofdpijn’ voor de groep zou worden, dat Taghi wilde dat hij zou worden vermoord, omdat hij had gepraat tegen de Utrechtse familie of tegen de politie.

Dreiging

B. zegt dat hij toen wilde weten of de dreiging tegen hem alleen van Taghi kwam of dat hij ook moest vrezen voor zijn vriend Mohamed Razzouki en diens broer Saïd.

Hij zegt dat hij om die reden via zijn vriendin om een telefoon heeft gevraagd. Mohamed Razzouki regelde dat hij een week later in zijn cel kon beschikken over een pgp-BlackBerry (lees hier hoe dat is gegaan, daarnaast had B. nog een iPhone in zijn cel, waarmee hij met zijn familie communiceerde).

Leesbaar

Nu pas zijn alle berichten die met die BlackBerry-telefoon tussen oktober en december 2017 zijn uitgewisseld door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) helemaal leesbaar gemaakt.

Het blijkt dat Ridouan Taghi niet deel heeft genomen aan deze chats, en dat er ook geen berichten van Taghi zijn doorgestuurd aan B.. Nabil B. heeft eerder verklaard wel met Taghi te hebben gechat (‘nou op dat moment kwam Taghi online’).

In de contactenlijst staan volgens de politie alleen de gebruikers “Che” (een alias van Mohamed Razzouki) en “Steen&Pataya”, een alias die in gebruik was bij Saïd Razzouki.

Colombia

B. heeft gezegd dat zijn vriend Mohamed Razzouki tijdens die chats door de mand viel omdat hij ontkende dat Taghi zich dreigend over hem had uitgelaten (B. had dit al in de pgp-berichten kunnen lezen).

Er zijn nu door het NFI ook chats ontcijferd tussen B. en Saïd Razzouki.

B. doet moeite om Steen&Pataya, waarschijnlijk Saïd Razzouki dus, ervan te overtuigen dat de pgp-chats die hij gelezen heeft belastend zijn voor hem en voor de groep: ‘Bradda (Mohamed Razzouki, red.) heeft kleine (Taghi, red.) geholpen met Imo-zaak. Al die gesprekken hebben ze, broer. Ik heb toch dossier gelezen?’ Razzouki antwoordt, waarschijnlijk vanuit Colombia:

‘Dan hebben ze niks van u, u hebt niks gedaan enkel die auto verkocht (…) u zit onschuldig’

De twee bespreken de mogelijkheid dat de Utrechtse familie hen bij de politie beschuldigt van de vergismoord. Saïd Razzouki zou hebben gezegd:

‘Dan liegen ze dat weet u ook daar hebben niks mee te maken met shit u niet ik niet en bradda niet’

We weten niet of Saïd Razzouki op dit moment de waarheid sprak. Maar zo ja zou het erop kunnen duiden dat de broers Razzouki en Nabil B. misschien niet direct met de vergisliquidatie, en met de plannen voor de aanslag op “Imo”, te maken hadden.

Doorslag

Nabil B. heeft gezegd dat de chats met de BlackBerry voor hem de doorslag gaven: hij wist nu dat de broers tegen hem logen over het kennelijke plan van Taghi om hem te vermoorden als hij ‘hoofdpijn’ zou worden.

Zijn besluit kwam vast te staan en hij tekende de kroongetuige-overeenkomst met het Openbaar Ministerie. Wat hij niet wist was dat het Openbaar Ministerie zijn geheime verklaringen al had ingezet in de zaak tegen Mohamed Razzouki voordat de deal was getekend. Daarmee bracht het OM zijn familie in gevaar, en hij zou hiermee waarschijnlijk niet akkoord zijn gegaan.

Nabil B. wist ook niet dat justitie had besloten dat binnen enkele maanden bekend zou worden dat hij kroongetuige was. Een maand later werd zijn broer vermoord in Amsterdam-Noord.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid oordeelde vorig jaar vernietigend over de handelwijze van het Openbaar Ministerie.

27 februari

Het plan van de rechtbank was om op aanstaande 27 februari uitspraak te doen in het Marengo-proces. Vorige week ontving de rechtbank plotseling een serie stukken met nieuwe informatie. Onder meer ook met nieuwe bevindingen over de moord op crimeblogger Martin Kok.

Volgens de rechtbank is nog niet duidelijk of door deze stukken het vonnis zal worden uitgesteld.

Zie ook:

