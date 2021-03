Vier arrestaties in moordonderzoek Leidenaar

Connect on Linked in

De politie zegt dat er dinsdag vier verdachten zijn opgepakt in het onderzoek naar de dood van Mimoun Bergoual (66) uit Oud Ade, die op 29 december 2020 door een misdrijf om het leven is gekomen. De verdachten zijn drie Franse mannen van 48, 31 en 23 jaar oud die in Frankrijk zijn aangehouden. Verder is in Leiden dinsdag een 38-jarige vrouw aangehouden.

Alle vier worden ze verdacht van betrokkenheid bij de dood van Bergoual.

Op dinsdagochtend 29 december 2020 kreeg de politie rond 05.50 een melding dat er in deze woning aan de Hofdijklaan een overval plaats vond. Daarop zijn agenten de woning binnengegaan. In de woning werd het slachtoffer, de 66-jarige bewoner, dood aangetroffen.

Bergoual was van Marokkaanse komaf en had een supermarkt in Leiden. Hij belegde daarnaast in vastgoed.

De vier de verdachten zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.