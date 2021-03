Vier auto’s betrokken bij liquidatie Beuningen (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij de vergismoord op de onschuldige Mehmet Kılıçsoy (49) waren volgens de politie vier auto’s betrokken, en is er waarschijnlijk een link met Amsterdam en Rotterdam. Op maandagochtend 6 juli 2020 werd Kılıçsoy uit Nijmegen op straat doodgeschoten in Beuningen. Al bekend was dat de daders die dag in een witte VW Transporter en in een zwarte Renault Megane gereden. Ook twee Volkswagens Golf hebben volgens de politie met de zaak te maken.

Transporter

Na uitgebreid onderzoek gaat de politie er inmiddels van uit dat het slachtoffer voor iemand anders is aangezien en dat zijn moord een vergissing was. Voor wie Kılıçsoy is aangezien is nog onduidelijk.

Op camerabeelden is te zien dat de klusjesman vanuit de VW Transporter in de gaten werd gehouden. Zelf reed Kılıçsoy in een grijze VW Passat. Na overleg met een opdrachtgever bij een pand aan de Burgemeester Geradtslaan, werd hij daar rond 08.30 door twee mannen onder vuur genomen. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De schutters, die allebei gezichtsbedekking droegen, gingen ervandoor in de VW-bus. Daarin zat nog een derde persoon, die waarschijnlijk het voertuig bestuurde.

Winssen

De Transporter zette koers naar Winssen, waar de daders vermoedelijk zijn overgestapt in de zwarte Renault Megane. Die laatste is, zo blijkt uit camerabeelden, vanuit Beuningen samen met de bestelbus gereden. Op de Transporter die de politie aantrof in Winssen, die in de nacht van 21 op 22 juni was gestolen vanaf de Nassaukade in Amsterdam, zaten valse kentekenplaten met de combinatie 69-VVG-1.

De Renault Megane heeft ook een link met Amsterdam. In Amsterdam-Noord is die auto op zaterdagavond 4 juli opgehaald. Het voertuig, sindsdien voorzien van de valse kentekenplaten 63-XKX-3, was tussen 28 en 30 juni gestolen in De Lier in Zuid-Holland. In de nacht van 6 op 7 juli werd deze Megane uitgebrand teruggevonden in Zaanstad.

Zwarte en rode VW’s Golf

Gaande het politieonderzoek zijn twee Volkswagens Golf naar voren gekomen die zeer waarschijnlijk een band hebben met de daders van de moord op Mehmet Kılıçsoy. Op zaterdagochtend 4 juli zijn beide auto’s, een rode en een zwarte, binnen een minuut van elkaar geflitst op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht.

De rode Golf is die ochtend in Beuningen geweest. Daar werden het voertuig en één van de drie of vier inzittenden gefilmd bij een tankstation. De laatste keer dat die rode auto is gezien, was net voor 10.00 in Rotterdam.

’s Middags op 4 juli reed de zwarte Golf samen met de VW Transporter richting Beuningen. Vermoedelijk is de witte bestelbus daar klaargezet voor de moord, die twee dagen later zou worden gepleegd, en zijn de betrokkenen met de zwarte Golf weer richting de Randstad gereden.

De politie vermoedt dat de liquidatie eigenlijk al een dag eerder had moeten plaatsvinden, op zondag 5 juli. Op die dag werden de VW Transporter en de Megane ook al gefilmd op de Burgemeester Gerardtslaan in Beuningen.