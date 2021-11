Vier grote containers vol drugsafval gedumpt in Gennep

Connect on Linked in

In het buitengebied langs de Veerstraat in het Noord-Limburgse Gennep zijn dit weekend vier grote containers met drugsafval gevonden. In elk vat zit duizend liter afval. De containers zijn volgens de politie vrijdagnacht in een berm langs de weg gedumpt.

(Foto ter illustratie)

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vier IBC-containers zaterdag afgevoerd en vernietigd. De vaten hebben vermoedelijk niet gelekt. Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor de drugsdumping. Handhavers vermoeden dat er een drugslab in de buurt zit.

Eerdere drugsdumpingen

In januari dit jaar werden langs de afrit van de A77 bij Gennep voor de derde keer in korte tijd vaten met drugsafval gevonden. Ook in het buitengebied van het naastgelegen dorp Heijen werden de afgelopen jaren meerdere drugsdumpingen gedaan. Het ging toen om xtc-afval.