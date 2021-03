Vier jaar cel en vrijspraak voor aanslag op Cor van Hout

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft Nico V. donderdag veroordeeld tot vier jaar cel voor de aanslag op Cor van Hout en zijn vriend Bas Vermeulen, in december 2000. De rechtbank heeft de andere verdachte, Maruf ‘Paja’ M., vrijgesproken.

Moordaanslag

In de avond van 20 december 2000 werd twee maal geschoten op Van Hout en Vermeulen toen zij voor de woning van Van Hout in Amstelveen uit de auto stapten. Ze overleefden de aanslag, omdat ze zich plat op de grond lieten vallen.

Uit de sloot aan de overkant van de woning werd later een scherpschuttersgeweer met vizier, statief en geluiddemper opgedoken. Omdat in die periode de telefoons van meerdere mensen werden afgeluisterd vanwege het onderzoek naar de moord op Sam Klepper op 10 oktober 2000, kwam de politie al snel een aantal verdachten op het spoor. In 2001 werden de twee verdachten al aangehouden, maar de officier van Justitie besloot hen niet verder te vervolgen.

Niet opnieuw

Toen in 2006 kroongetuige Edgar van L. zich meldde en verder onderzoek werd gedaan, werden de mannen in 2007 opnieuw aangehouden. De rechtbank oordeelde in 2008 dat het OM (Openbaar Ministerie) de mannen niet opnieuw had mogen vervolgen, omdat er onvoldoende nieuwe bezwaren waren.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelde in 2011 anders; zij vond dat het Openbaar Ministerie de mannen wel mocht vervolgen. De zaak ging terug naar de rechtbank om alsnog te worden behandeld.

Nadat in 2012 meerdere getuigen waren gehoord, lag de zaak een tijd stil.

Oordeel

De rechtbank vindt nu bewezen dat de 56-jarige Nico V. uit Zwaag die bewuste avond van 20 december 2000 met een scherpschuttersgeweer heeft geschoten op Cor van Hout en Bas Vermeulen en dat hij met voorbedachten rade heeft gehandeld. Voor het bezit van dat wapen is hij ook veroordeeld.

De opdracht is volgens de rechtbank gegeven door de in 2005 overleden John Mieremet. De rechtbank baseert dit met name op de verklaring van de kroongetuige, afgeluisterde telefoongesprekken rondom de aanslag (onder meer over het wapen) en zendmastgegevens van de telefoon van de man.

Betrouwbaar

De rechtbank vindt de verklaring van de kroongetuige betrouwbaar. Hij heeft vanaf het begin verklaard over een ontmoeting in Maastricht waar de opdracht voor de aanslag zou zijn gegeven, is haar afweging. Die ontmoeting in Maastricht is niet vermeld in één van de vele publicaties in de media over de aanslag, en daarom veelbetekenend.

De afgeluisterde telefoongesprekken op die dag ondersteunen dat die ontmoeting heeft plaatsgevonden en wat de kroongetuige hierover heeft verklaard, aldus de uitspraak.

Te lang

De officier van justitie eiste tegen beide verdachten een gevangenisstraf van zes jaar.

Maar de rechtbank vindt, gelet op de ernst van de feiten, een gevangenisstraf van acht jaar passend voor V. Omdat de berechting te lang op zich heeft laten wachten (overschrijding van de redelijke termijn met acht jaar), legt de rechtbank hem maar vier jaar gevangenisstraf op.

Vrijspraak

De rechtbank kan niet vaststellen wat de rol van de 65-jarige Maruf M. uit Den Haag is geweest. De rechtbank spreekt hem daarom vrij. Hij heeft wel over het wapen gesproken met de andere verdachte. Ook wist hij dat de aanslag ging plaatsvinden en heeft hij voor en na de aanslag de andere verdachte in de buurt van de aanslag ontmoet. Maar de rechter vindt dat onvoldoende om hem te veroordelen voor het medeplegen van de aanslag en bezit van het wapen.

Vermoord

In 2003 werd Heineken-ontvoerde Cor van Hout alsnog geliquideerd in Amstelveen. Voor die moord staat op dit moment Willem Holleeder terecht, voor het Hof. Holleeder ontkent, en stelt dat ook hier de opdracht bij John Mieremet vandaan kwam.

Nico V. en Maruf M. zijn notoire criminelen. Zij werden eerder beiden veroordeeld voor moord en afpersing.