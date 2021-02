Nico V. en “Paja” alsnog voor rechtbank om liquidatiepoging Cor van Hout

Connect on Linked in

Voor de rechtbank op Schiphol dient op maandag, dinsdag en donderdag de rechtszaak van de mislukte moordaanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout en zijn vriend Bas Vermeulen. Zij werden op 20 december 2000 in Amstelveen onder vuur genomen met een scherpschuttersgeweer. Het Openbaar Ministerie ziet Nico V. (56) en Maruf M. (65) als de daders. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Niet ontvankelijk

V. en M. werden in 2001 al aangehouden, maar kwam vlak daarna op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs. In 2008 kwam het alsnog tot een zaak en eiste het OM acht jaar cel tegen de twee, maar verklaarde de rechtbank het OM niet ontvankelijk. In 2011 bepaalde het gerechtshof dat de zaak overgedaan moest worden. Daarna bleef het, op enkele inleidende zittingen in 2012 na, stil. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen waarom de zaak zo lang stil heeft gelegen.

Cor van Hout en Bas Vermeulen werden bij de aanslag ruim 20 jaar geleden van afstand beschoten, maar bleven ongedeerd doordat ze zich plat op de grond lieten vallen. Van Hout werd in januari 2003 alsnog geliquideerd. In juli 2019 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Willem Holleeder tot levenslang voor onder meer het opdracht geven van die moord.

Moord in bomvol café

V. en M. zijn bekenden in het criminele milieu. Nico V. was een boezemvriend en bodyguard van de in oktober 2000 doodgeschoten Sam Klepper en werd in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor een koelbloedige moord in een bomvol Hoorns café. Yab Yum-portier Bert Bons werd in januari 1996 geliquideerd voor de deur van de seksclub. Hij overleefde een eerdere moordpoging die werd uitgevoerd door Nico V. Justitie kreeg echter het bewijs niet rond dat V. de opdrachtgever voor de latere liquidatie was.

Vorige week nog werd Nico V. vrijgesproken in een afpersingszaak. Wel kreeg hij acht weken cel voor hypotheekfraude.

‘De Allesweter’

Bosniër Maruf “Paja” M. werd in 2007 veroordeeld voor de afpersing van Willem Endstra, in een strafzaak waarin Willem Holleeder als hoofdverdachte negen jaar cel kreeg. Ook was hij verdachte van betrokkenheid bij de liquidatie van van de Amsterdamse Montenegrijn Srdjan “Sergio” Miranovic (41) in Montenegro in 2006. Verschillende media wezen “Paja” in 2018 aan als ‘de Allesweter’. Ook Holleeder verwees naar hem, maar noemde zijn naam niet.

Volgens het OM wordt maandag o.a. getuige Edgar van L. verhoord. Die verklaarde 20 jaar geleden dat Holleeder de opdracht voor de aanslag op Van Hout had gegeven. De strafeisen volgen waarschijnlijk dinsdag.