Vier jaar cel geëist tegen kaasboer voor handel in wiet en harddrugs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar celstraf geëist tegen een 34-jarige man uit Montfoort voor grootschalige handel in wiet en harddrugs. RTV Utrecht schrijft dat het gaat om de eigenaar van een goed lopend kaasbedrijf. De kaasboer werd op 6 oktober 2020 opgepakt tijdens een grote politieactie aan de Heeswijk in Montfoort. De politie kwam hem op het spoor dankzij gekraakte Encrochat-berichten.

Ruim 2 ton in poef

Bij de politieactie werden woningen en bedrijfspanden doorzocht. Naast de man werd ook zijn vrouw aangehouden. In hun woning vond de politie in totaal 238.000 euro aan contant geld. In een poef zat maar liefst 223.000 euro verstopt. In het nachtkastje lag een pistool. Op het terrein van het echtpaar werd wietafval gevonden.

Bij een tweede reeks invallen in Montfoort, Ameide, Lopikerkapel en Haastrecht werden in maart 2021 in totaal zes verdachten aangehouden en vuurwapens, dure auto’s en boten in beslag genomen.

Encrochat

De politie kwam de 34-jarige Montfoorter drie jaar geleden op het spoor via gekraakte Encrochat-berichten. Met twee medeverdachten chatte hij volgens justitie over hun wietkwekerij en -handel. Volgens het OM vormden de verdachten samen een criminele organisatie.

Duizenden liters gbl

Met andere verdachten stuurde de kaasboer volgens het OM Encrochat-berichten over grootschalige handel en productie van ghb en de grondstof gbl (gamma-butyrolacton). Ook spraken ze over grote partijen crystal meth, mdma en cocaïne. Via een andere tussenpersoon liet de hoofdverdachte uit Montfoort duizenden liters gbl via Duitsland naar Nederland komen.

Professionele wietkwekerij

Volgens justitie startte de hoofdverdachte begin 2019 met het telen van wiet in zijn loods aan de Arkelsedijk in Gorinchem. Op zolder was een professionele wietkwekerij ingericht die goed was voor 1.000 planten per oogst. Via de handel in wiet en door het gebruik van Encrochat zou de Montfoorter ook betrokken zijn geraakt bij de handel in harddrugs.

Belangrijke schakel

De man zelf stelt slechts een tussenpersoon te zijn geweest bij de handel in harddrugs, maar justitie ziet dat anders. In chats zegt hij bijvoorbeeld dat hij een kok, ketels en een locatie kan regelen voor de productie van mdma. De officier van justitie acht bewezen dat de kaasboer een belangrijke schakel was in de productie, de handel en het vervoer van harddrugs.

Privacy

Volgens de advocaten van de hoofdverdachte zouden zijn rechten en privacy zijn geschonden, doordat via gekraakte Encrochat-berichten bewijs werd verzameld. Uit vergelijkbare zaken blijkt echter dat dit laatste een veroordeling niet in de weg staat.

‘Het was spannend’

RTV Utrecht schrijft dat het voor de officier van justitie in de rechtbank in Utrecht onbegrijpelijk is waarom de man zich inliet met grootschalige handel in wiet en harddrugs. ‘U hebt een goed lopend kaasbedrijf en u komt uit een hele rijke familie. U woont met uw gezin in een onwijs groot huis. Waarom was dit nodig?’ De 34-jarige Montfoorter stamelend en snikkend: ‘Het was spannend… of ik weet het niet. Liet me meesleuren, omdat het makkelijk ging.’

Ontnemingsvordering

Het OM eist vier jaar cel tegen de man, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook wacht hem nog een ontnemingsvordering om zijn criminele winsten af te pakken.

De rechtbank doet op 6 juli uitspraak.

In de zaak zijn in totaal zes verdachten, waaronder de vrouw van de kaasboer. Het is nog onduidelijk of en wanneer de vijf medeverdachten terecht zullen staan.