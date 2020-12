Vier jaar cel voor corrupte motoragent (VIDEO)

De rechtbank Utrecht heeft de 45-jarige Orm K. uit Vianen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. K. was politieagent en speelde twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen door aan criminelen. Ook verkocht hij politiekleding. K. mag verder negen jaar niet werken als politieagent.

Parkeerplaats

In mei 2018 komt K. in aanraking met een informatiemakelaar voor criminelen die hem geld belooft in ruil voor vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, kentekeninformatie en opsporingsonderzoeken. De werkwijze was iedere keer hetzelfde: de verdachte kreeg via een pgp-telefoon verzoeken om informatie. Nadat K. de informatie had opgezocht gaf hij deze door via de pgp-telefoon of hij overhandigde de fysieke dossiers op een parkeerplaats.

Afhankelijk van het soort verzoek ontving K. geld, zoals 100 euro voor een kenteken en 500 euro voor een volledig dossier. Hij bekende later zelf ook nog vier politie-uniformen verkocht te hebben en in totaal 30.000 euro te hebben verdiend met zijn acties.

Uit het dossier blijkt dat met de informatie die verdachte doorspeelde vermoedelijk beschietingen op woningen zijn gepleegd.

Spijt

Het bedrog van collega’s en de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat neemt de rechtbank K. zeer kwalijk.

De verdachte verklaarde veel spijt te hebben van zijn acties en niet goed te kunnen verklaren waarom hij dubbelspel heeft gespeeld. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat K. boos en teleurgesteld was over eerdere gebeurtenissen bij de politie en met zijn acties mogelijk wraak heeft willen nemen. Ook is gebleken dat K. persoonlijke trauma’s uit het verleden had. Eén daarvan was de moord op zijn vader (die ook politieagent was). Uit het rapport blijkt dat het lastig is voor K. om te herleiden waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. De rechtbank rekent hem daarom de feiten een beetje minder toe.

Ook in zijn voordeel neemt de rechtbank mee dat K. vanaf het begin af aan openheid van zaken heeft gegeven en oprecht spijt lijkt te hebben.

De straf is conform de eis van de officier van justitie. K. moet de 30.000 euro die hij met zijn handelen verdiende aan de Staat betalen.