Vier jaar cel voor Helmonder vanwege handel in vuurwapens en munitie

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 44-jarige Helmonder veroordeeld tot vier jaar cel vanwege handel in verboden vuurwapens en munitie. De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat de man de wapenleverancier is van de familie R. uit Oss. De eis was zes jaar.



Volgens het OM leverde de verdachte over een langere periode illegale vuurwapens en munitie aan de familie met als kopstuk Martin R. De rechtbank gaat daar niet in mee en oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor een directe link.

Uit afgeluisterde gesprekken is volgens justitie te horen dat de Helmonder handelde in vuurwapens, zoals M16’s, Walther P99’s, PPK’s en onderdelen en munitie daarvoor. De verdachte handelde regelmatig in automatische machinegeweren en wist volgens de rechtbank dat hij hiermee zeer wel mogelijk crimineel handelen van anderen faciliteerde. De man had een vuurwapenvergunning vanwege zijn hobby als sportschutter, maar het verhandelen of het bewerken van vuurwapens viel niet onder die vergunning.