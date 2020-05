‘Dna Martien R. op vuurwapen uit geheime bergplaats in kamp’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Een transport van 315 kilo cocaïne blijft de belangrijkste verdenking tegen de groep van zeven verdachten, rond Martien R. uit Oss, de hoofdverdachte in het onderzoek Alfa. Dat bleek donderdag in de rechtbank van Den Bosch tijdens een voorbereidende zitting. Het Openbaar Ministerie ziet in de groep uit het woonwagenkamp in (onder meer) Oss een criminele organisatie die drugs smokkelde en zich schuldig maakte aan geweldsmisdrijven.

Door Wim van de Pol

Het onderzoek van de recherche loopt nog, en dit jaar komt het waarschijnlijk niet meer tot een inhoudelijke behandeling. De politie heeft de familie R. en met name Martien R. (49) al meer dan tien jaar zwaar op de korrel, groot succes bleef echter uit. Van de A73-moord werd R. vrijgesproken en in het grote cocaïne-project “Dagger” (over mega-transporten via de Antwerpse haven) kwam de familie R. er zonder kleerscheuren vanaf.

Oude onderzoeken

Met project Alfa probeerde het Openbaar Ministerie het opnieuw. De start van het onderzoek vormden berichten over drugshandel en moorden van de criminele inlichtingendienst (TCI), en aanwijzingen uit oude drugsonderzoeken over oude liquidaties. Dat vormt natuurlijk nog geen bewijs. Wel is duidelijk uit het dossier dat het de ambitie van het Openbaar Ministerie was om Martien R. veroordeeld te krijgen voor een levensdelict. Tot nu toe is een tenlastelegging over concrete moorden niet uit de verf gekomen. De kern die nu op tafel ligt is cocaïnehandel en wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Justitie suggereert dat die organisatie zich ook schuldig maakte aan delicten als afpersing en bedreiging en zelfs moorden maar concreet wordt dat niet.

Belgische politie

Op 15 maart 2019 nam de Belgische politie een container met schroot en 315 kilo cocaïne in beslag. Uit afgeluisterde gesprekken bleek dat de verdachten dachten dat de container apart was gezet, met de cocaïne er nog in. De politie observeerde dat leden van de groep de container na enkele voorverkenningen gingen weghalen met een gestolen Belgische oplegger om de container naar Oss te vervoeren.

Na uitgebreid forensisch onderzoek bleek dat op een drinkflesje en een pet in de cabine, de pook én het stuur van de oplegger sporen zaten die overeenkomen met het dna-profiel van een kopstuk van de organisatie, een 56-jarige man uit Oss. ‘Wij denken dat hij degene is die die de Belgische vrachtwagen, mét de container schroot, naar Nederland reed’, zo zei de officier van justitie tijdens de zitting. (tekst gaat verder onder reclame)

Dubbele wand

Een 47-jarige man uit Berghem verklaarde in een verhoor bij de recherche dat hij in november een Mercedes Sprinter vanaf het kamp aan de Hoogheuvelstraat naar de Scheldestraat in Oss reed. Dit deed hij op verzoek van Martien R., zo verklaarde hij. Bij doorzoeking van deze bus vond de politie achter een dubbele wand automatische geweren en andere vuurwapens, zoals een Italiaans Spectre M4 machinepistool. De officier van justitie: ‘De link tussen die aangetroffen wapens en Martien R. wordt verder versterkt door een match tussen een spoor op één van de vuurwapens en zijn dna.’ Dat laatste spoor is een mengprofiel. Er is ook een match met het dna-profiel van Martien’s broer, die het OM dan ook eveneens aan deze wapenvondst linkt.

Binnenste buiten

Het grote kamp in Oss is volledig binnenste buiten gekeerd en er werden afgelopen najaar ondergrondse opbergplaatsen gevonden. Op patroonmagazijnen, afkomstig uit een van die ondergrondse ruimtes op het kamp in Oss, is een dna-spoor aangetroffen dat matcht met het dna-profiel van Martien R.. Sporen uit ruimtes leidden tot meer dna-matches in de familie. Op een pistool en een patroonmagazijn zat een dna-spoor dat matcht met het profiel van Martien’s zoon. En ook op een geluidsdemper werd een dna-spoor van een familielid aangetroffen: van de 57-jarige verdachte uit Berghem die het Mercedes-busje reed.

De officieren van justitie willen dat alle verdachten vast blijven zitten. Het recidivegevaar is volgens het OM nog aanwezig en er zijn ook onderzoeksbelangen die dit noodzakelijk zouden maken.

Niet aanwezig

De verdachten waren niet aanwezig omdat de corona-maatregelen dit volgens de rechtbank praktisch niet uitvoerbaar maakte.

Jan-Hein Kuijpers (advocaat van Martien R.) wil dat de hechtenis van zijn cliënt onder voorwaarden wordt opgeheven, alleen al om het mogelijk te maken de dossiers met hem te kunnen doornemen. In het zware regime van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught is dat niet mogelijk. Kuijpers vindt bovendien het dossier opgeblazen en het bewijs tegen zijn cliënt als leider van een grote criminele organisatie afwezig.

