Vier jaar cel voor raketwerper in garagebox

De 31-jarige Yassine A. die in december 2019 werd aangehouden omdat hij een raketwerper, 70 patronen en ruim 266 gram cocaïne in zijn bezit had, heeft van de rechtbank Amsterdam vier celstraf gekregen.

Volgens de rechtbank had A. in de kelderbox van de woning van zijn vriendin in Amsterdam-Osdorp een militair raketwapen met een intacte antitank(brisant)granaat verstopt. Het wapen in de kelderbox bleek afkomstig van het voormalige Joegoslavische leger. De granaat heeft een bereik van 1.280 meter en kan tot 30 centimeter gepantserd metaal doorboren. Het wapen was klaar voor gebruik en de rechtbank gaat er dan ook van uit dat de raketwerper op enig moment gebruikt zou gaan worden.

De politie trof in Lijnden in een garage die A. huurde meer dan 70 patronen en ruim 266 gram cocaïne, verpakt in verschillende plastic zakjes aan. Ook daarvoor is hij veroordeeld.

Het oorlogswapen van de man brengt enorme risico’s voor de maatschappelijke veiligheid mee en hoort niet thuis in de Nederlandse samenleving, zegt de rechtbank. Het wapen past niet binnen de landelijke oriëntatiepunten en valt ook buiten het bereik van de Amsterdamse oriëntatiepunten voor straffen. De rechtbank vindt daarom hoge en onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook de enige passende maatregel. Daarom gaat de rechtbank mee in de eis van de officier van justitie om de 31-jarige man te veroordelen tot de maximale straf van 4 jaar onvoorwaardelijk.

A. heeft een strafblad. Hij is meerdere malen is veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor (gewapende) berovingen. Voor een gewapende overval in 2011 was hij na een lange straf voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Omdat de man tijdens zijn proeftijd opnieuw strafbare feiten heeft gepleegd, moet hij naast de opgelegde gevangenisstraf ook het restant van zijn vorige straf, 1095 dagen, volledig uitzitten.

Het gegeven dat er bij de politie anonieme informatie beschikbaar was dat A. het voorzien zou hebben op Telegraaf-journalist John van den Heuvel speelde geen rol bij de overwegingen van de rechtbank.