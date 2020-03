‘Man wilde aanslag plegen op misdaadverslaggever’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Een 31-jarige Amsterdammer zou van plan zou zijn geweest met een raketwerper een aanslag te plegen op misdaadjournalist John van den Heuvel van De Telegraaf, dat schrijft Het Parool. De advocaat van deze Yassine A. zegt dat dit helemaal niet blijkt uit het onderzoek.

Tip

Er is dinsdagmiddag een pro forma-zitting in de zaak van deze Yassine A.. Verslaggever Van den Heuvel zegt in De Telegraaf dat hij direct na de arrestatie door het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de verdenking. Bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) is begin december een tip binnengekomen dat de verdachte mogelijk in opdracht van derden een aanslag op Van den Heuvel voorbereidde. De moordaanslag moest voor de jaarwisseling plaatsvinden.

Inval

De politie deed op 4 december 2019 een inval in een woning in Amsterdam. De politie denkt dat de man misschien de raketwerper had willen gebruiken voor de aanslag. Het antitankgeschut werd in een bergruimte bij de woning aangetroffen. In het onderzoek is A. enige tijd door een observatieteam van de politie in de gaten gehouden. Bij een doorzoeking op een ander adres werd 266 gram cocaïne gevonden.

Yassine A. uit Amsterdam-West kreeg in 2013 van het gerechtshof 9 jaar cel voor een bankoverval en het schieten op een agent in mei 2011 in Driebergen, samen met zijn beruchte leeftijdgenoot Karim el M..

Taghi

De advocaat van Yassine A. wijst erop dat het vermeende plan om Van den Heuvel wat aan te doen ‘uit niets is gebleken’ en ook niet op de dagvaarding staat.

De misdaadjournalist wordt sinds eind 2017 zwaar beveiligd. De dreiging zou uit de groep van Ridouan Taghi komen. De politie in Dubai arresteerde Taghi op 16 december vorig jaar in Dubai. Taghi is nu in Nederland en staat terecht voor een reeks moorden in het Marengo-proces.