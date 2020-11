Vier jaar voor ontvoering om cocaïne

Connect on Linked in

Twee Hagenaars van 40 en 47 jaar zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor een ontvoering van een man in Eindhoven. Het slachtoffer werd in een auto gezet, naar Utrecht gereden en mishandeld. Achtergrond was waarschijnlijk een conflict in het drugsmilieu.

Geweld

In februari pakten vier mannen de Eindhovenaar ’s avonds laat op straat in Eindhoven plotseling beet nadat hij uit zijn Range Rover was gestapt. Ze sloegen hem een BMW in. In die BMW kreeg hij handboeien om zijn polsen en een capuchon over zijn hoofd. In de auto werd ook fors geweld tegen hem gebruikt. De mannen bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen en sloegen hem daar ook mee. Tijdens de ontvoering werd volgens het slachtoffer gevraagd naar een hoeveelheid cocaïne.

Intussen hadden getuigen bij de politie melding gemaakt van het incident. Het kenteken was bekend. Een surveillance-eenheid signaleerde de BMW niet veel later in Utrecht. Na een achtervolging kon de politie uiteindelijk de auto met daarin twee verdachten tot stoppen dwingen. In de auto lag – naast het bloedende slachtoffer – een doorgeladen vuurwapen. De andere betrokken personen zijn onbekend gebleven.

Plan

De rechtbank komt tot vier jaar cel door de hoge mate van geweld en omdat er sprake was van een vooropgezet plan. Ook weegt mee dat beide verdachten eerder voor soortgelijke delicten zijn veroordeeld. Maar de rechtbank wil niet de maximale straf opleggen van vijf jaar cel die was geëist.

De verdachten moeten ook een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van in totaal bijna 2.500 euro.

Zie het vonnis.