Vier mannen opgepakt voor Belgische helikopterkaping

De Belgische politie heeft zaterdagavond vier mannen opgepakt voor de helikopterkaping van vrijdagmiddag op de luchthaven van Deurne. De 36-jarige pilote werd door drie gewapende mannen gedwongen om naar de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling van de gevangenis Berkendael te vliegen. Volgens het Antwerpse parket wilde de hoofdverdachte zijn vrouw uit de gevangenis bevrijden.

De kaping mislukte doordat de pilote niet kon landen toen ze vlak boven de gevangenis hing. Daarna vloog de heli door naar Hélécine, waar de verdachten uitstapten en op de vlucht sloegen.

Het parket in Antwerpen meldt dat de hoofdverdachte, een man van 24 uit Tongeren, door een arrestatieteam is opgepakt in de buurt van Brussel. Hij was in het gezelschap van zijn 50-jarige adoptievader, die ook werd gearresteerd. Ook een 18-jarige man Bilzen en een 22-jarige man uit Lanaken zijn gearresteerd.

Het motief voor de kaping is inmiddels duidelijk. De hoofdverdachte wilde zijn vrouw bevrijden uit de vrouwenbajes. De vier verschijnen in de loop van zondag voor de onderzoeksrechter.