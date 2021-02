Vier mannen vast voor drugs en vuurwapens in Den Haag

Connect on Linked in

In een onderzoek naar de handel in vuurwapens en drugs zijn woensdag op vijf verschillende locaties in Den Haag vier mannen van 27 tot 60 jaar opgepakt. Rechercheurs troffen twee vuurwapens, contant geld, drugs en dure horloges aan. De spullen zijn in beslaggenomen.

Agenten hielden in vier woningen in Den Haag vier mannen aan van 27 tot 60 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij bezit en/of handel in drugs en vuurwapens.

Het onderzoek naar de herkomst daarvan is nog in volle gang. De vier verdachten worden op vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Drugs en arrestaties dag eerder

Dinsdag werd in een bedrijfspand van een autohandelaar aan de Nikkelwerf in Den Haag ook al een grote hoeveelheid drugs in beslaggenomen. Daarbij werden in totaal zeven mannen tussen de 29 en 42 jaar aangehouden.

De politie heeft in beide gevallen niet bekendgemaakt om hoeveel en om wat voor drugs het gaat. Waarschijnlijk betreft het synthetische drugs.