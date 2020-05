Vier Rotterdamse panden beschoten in een week

Connect on Linked in

In de nacht van woensdag op donderdag is meerdere malen geschoten op een huis in de Rotterdamse Jagthuisstraat, in de wijk het Nieuwe Westen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Doelwit was een benedenwoning waar zeker zes kogels door de ruiten zijn gevlogen of in de gevel ingeslagen. Het was de vierde beschieting van een pand in Rotterdam in een week.

Rond 05.00 kwamen er bij het alarmnummer meldingen binnen over harde knallen. Een omwonende zei dat na de schoten een auto hard is weggereden. Voorzover bekend is niemand aangehouden.

Een week geleden was een huis aan de Potgieterstraat in Rotterdam-West doelwit. Afgelopen zondag een pakkettendienst in Rotterdam-Delfshaven en dinsdagochtend een Surinaams eethuis in Rotterdam-Kralingen.