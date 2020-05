Weer pand beschoten in R’dam-West

Connect on Linked in

Een winkel op de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagnacht meerdere malen beschoten. Het gaat om een zaak die pakketten bezorgt. Op straat liggen kogelhulzen en in de ruit van het pand zijn kogelgaten te zien.

De politie meldt dat er rond 04.20 enkele knallen zijn gehoord. Er is niemand gewond geraakt. De winkel was dicht. Het is niet bekend of er meerdere schutters waren. De politie is een onderzoek gestart.

Donderdag was er ook al een schietpartij in Rotterdam-West. Toen werd er meerdere keren geschoten bij de Potgieterstraat. Op beelden was te zien dat twee kogels in een huis zaten. De politie gaat er vanuit dat er bewust op een woning is geschoten.