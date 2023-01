Vier verdachten aangehouden voor aanslag op rechtbank Paramaribo

Connect on Linked in

In Suriname zijn vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op een gerechtsgebouw in de hoofdstad Paramaribo. Dat schijft Waterkant. Twee weken geleden werd het gebouw onder vuur genomen. Ook werd een tas met granaten over het hek gegooid. Deze gingen niet af.

Op vrijdag 13 januari stopten twee mannen op een scooter bij het gerechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat in Paramaribo. Een van hen stapte af en gooide een tas met anti-tankgranaten en een handgranaat over het hek. Daarna opende hij het vuur op het gerechtsgebouw.

Kogelinslagen

De explosieven gingen niet af. In het pand zaten meerdere kogelinslagen. Er was personeel aanwezig in het gebouw, maar er raakte niemand gewond.

De vier mannen die door de Surinaamse politie zijn opgepakt worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Onderzoek moet uitwijzen wat hun rol is geweest. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is belast met het verdere onderzoek.

Bouterse

In het gerechtsgebouw is de zaak over de Decembermoorden tegen oud-legerleider en president Desi Bouterse behandeld. Op 5 januari werd de wraking van Bouterse tegen zijn rechters in de hoger beroepzaak afgewezen.

Het gebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat ligt op enige honderden meters van de Nederlandse ambassade in het centrum van de stad. In het zogenoemde “kantongebouw” houdt onder meer de Surinaamse krijgsraad zittingen. Het kantongerecht in Suriname is te vergelijken met de Nederlandse rechtbank.