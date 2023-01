Rechtbank Paramaribo waar Bouterse-zaak dient onder vuur genomen (VIDEO UPDATE)

Connect on Linked in

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een gerechtsgebouw onder vuur genomen. Het gaat om het gebouw waar de zaak over de Decembermoorden tegen oud-legerleider en president Desi Bouterse is behandeld. Surinaamse media melden dat er op straat meer dan tien hulzen zijn gevonden. Twee mannen op een bromfiets zouden al rijdend de schoten hebben gelost. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Wraking

De politie heeft in de buurt ook een tas met een raketwerper gevonden. In het gebouw zijn kogelinslagen te zien. Over de daders is verder niets bekend.

Het gebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat ligt op enige honderden meters van de Nederlandse ambassade in het centrum van de stad. In het zogenoemde “kantongebouw” houdt onder meer de Surinaamse krijgsraad zittingen. Het kantongerecht in Suriname is te vergelijken met de Nederlandse rechtbank. Op 5 januari werd de wraking van Bouterse tegen zijn rechters in de hoger beroepzaak afgewezen.

Familierelatie

Bouterse is in hoger beroep tegen zijn veroordeling in de zaak van de Decembermoorden op 8 en 9 december 1982. Bouterse kreeg twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het doden en martelen van 15 tegenstanders van het toenmalige militair regime. Ook zes andere mannen werden veroordeeld. Bouterse ging in verzet maar werd in 2021 opnieuw veroordeeld tot dezelfde straf.

De advocaat van Bouterse had het Hof van Justitie gewraakt omdat volgens de hen de schijn van partijdigheid was gewekt doordat een van de rechters een familierelatie zou hebben met een van de slachtoffers.

In 2001 woedde er een brand in het oude kantongebouw. Duizenden unieke dossiers gingen toen verloren. In 2017 werd het nieuwe gebouw opgeleverd.

De laatste berichten over Suriname:

Geen strafzaak: Surinaamse banken krijgen beslagen miljoenen van Nederland terug

Spanning loopt op in Suriname: uitdagende taal vice-president tegen sterke man achter de schermen (VIDEO)

Alle berichten over Suriname.