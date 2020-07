Vier verdachten opgepakt na oprollen wietkwekerij in Zoetermeer

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond in een woning aan de Oostwaarts in Zoetermeer een wietkwekerij opgerold. In de woning hielden agenten vier verdachten (19, 20, 26 en 28 jaar) uit Zoetermeer en Delft aan. De politie kwam het wietpand op het spoor na een melding rond 21.00 van buurtbewoners over een doordringende wietlucht.

Toen agenten poolshoogte namen, troffen zij een wietkwekerij en -drogerij aan. De vier mannen die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. De kwekerij en drogerij zijn ontmanteld en de wietplanten en -toppen zijn versnipperd. Om hoeveel wiet het gaat is niet bekendgemaakt.

In de woning troffen agenten verder ponypacks, bolletjes drugs, telefoons en apparatuur voor een wietkwekerij/-drogerij aan, deze goederen zijn in beslag genomen. Ook een auto is in beslag genomen. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Dinsdagochtend werden ook al wietkwekerijen aangetroffen in Hulshorst en Breda.