Vier verdachten vast voor Iers megatransport

Dinsdag is de Nederlander Cumali O. (48) voor een rechtbank in Ierland voorgeleid, samen met vier medeverdachten, op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van zeker 2,2 ton cocaïne op het vrachtschip MV Matthew. Op 24 september werd de grootste drugsvangst ooit in Ierland, op volle zee, in beslag genomen door een Ierse militaire elite-eenheid. Er zijn nu totaal zes verdachten in de zaak.

Overgezet

Dat gebeurde voor de Ierse zuidkust bij Cork nadat het schip door het weer in de problemen was geraakt. De Ierse Gardai verdenkt de vier er ook van eerder een andere voorraad cocaïne te hebben overgezet op een vissersboot, die net als de Matthew in de problemen raakte door slecht weer.

Zwijgen

Naast de Nederlander zijn ook Oekraïners Myhailo G. (30) en Vitaliy V. (30, foto), en de Iraniër Saeid H. (38, foto), voorgeleid in de zwaar beveiligde Mallow District Court. Maandag kwam de kapitein van de Matthew al aan de beurt: de Iraniër Soheil J..

De aanklacht tegen de vier is samenzwering om cocaïne het land binnen te brengen. Cumali O. deed er het zwijgen toe.

Contact

Vitaly V., een bemanningslid van de Matthew, bevestigde het vermoeden van de politie dat er op zee door de gezagvoerder van het schip contact is gemaakt met een visserschip.

Een Britse en een Oekraïense verdachte zijn ook maandag al voorgeleid aan het Waterford District Court.. Zij werden aangehouden op het visserschip: James H. (30) en Vitaliy L. (60).

Op 10 oktober en 16 oktober zijn er nieuwe zittingen in de zaak.