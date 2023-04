Vier verdachten veroordeeld tot celstraf voor runnen drugslab

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft vier mannen veroordeeld tot celstraffen, nadat ze waren betrapt in een drugslab in Velddriel. Ze zijn schuldig bevonden aan drugsproductie.

Inval

Op 15 juli 2022 deed de politie een inval bij een loods in Velddriel. Hierbij troffen ze een drugslab aan dat geschikt was voor grootschalige amfetamine-productie. Op het moment van de ontdekking was het drugslab in werking en was er 640 liter amfetamine-base (olie) aanwezig.

In een slaapruimte bij het lab hield de politie een 53-jarige Amsterdammer en een 21-jarige Braziliaan aan. Later spoorde de politie nog een 45-jarige man uit Gelderland en een 37-jarige Nederlander die in België stond ingeschreven op en hield ook deze man aan.

Veroordeeld

De Braziliaan verklaarde dat er drie eerdere productierondes hadden plaatsgevonden. Ook verklaarde hij over de verschillende taken die hij en de anderen in het lab uitvoerden. De andere drie mannen zwegen of ontkenden hun betrokkenheid. Maar ook zij zijn veroordeeld, mede op basis van de verklaring van de Braziliaan, telefoongegevens en in het lab aangetroffen DNA-materiaal.

De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat zij een bijdrage leverden aan de instandhouding van drugshandel en de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met de grote omvang van het lab. Daarmee is naar schatting in ongeveer anderhalve maand 1800 liter amfetamine-olie geproduceerd, naast de 640 liter die is aangetroffen bij de inval. Dat heeft een groothandelswaarde van ruim 3 miljoen euro.

Verder houdt de rechtbank rekening met de verschillende rollen die de verdachten hebben gehad in de drugsorganisatie.

Leider

De 37-jarige man die ‘De Belg’ werd genoemd had een sturende en coördinerende rol. Ook was hij actief betrokken bij het drugsproces. De man werd samen met ‘De Chinees’, een onbekende persoon die niet is opgespoord of aangehouden, gezien als de leider van de organisatie. Hij was eerder in België ook al veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab en moet nu voor 5,5 jaar de cel in. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De 53-jarige Amsterdammer had een grote rol bij het chemisch proces waarmee de drugs werden gemaakt. Hij stuurde de Braziliaan aan en betaalde hem uit. Hij krijgt een celstraf van 4 jaar. Dat is een jaar minder dan door de officier geëist.

Fout

Aan de 45-jarige Gelderlander legt de rechtbank ook een celstraf van 4 jaar op, gelijk aan de eis van de officier van Justitie. Hij huurde de loods, vervoerde de medeverdachten vanaf een verzamelplaats naar het lab en zorgde voor de aan- en afvoer van goederen naar het lab. De man was eerder al veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor een ‘softdrugs-delict’, meldt het OM donderdag. Omdat hij opnieuw de fout in is gegaan moet hij naast de celstraf van 4 jaar ook die 3 maanden uitzitten.

De 21-jarige Braziliaan had een ondergeschikte rol. Hij maakte schoon en deed andere klusjes die hem werden opgedragen. Aan hem werd een celstraf opgelegd van 3,5 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk.

Criminele winst

Het geldbedrag dat de mannen met de drugsproductie hebben verdiend wordt na aftrek van kosten geschat op in totaal 2,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt hen ontnomen. Bij het vaststellen van het ontnemingbedrag per persoon houdt de rechtbank er rekening mee dat naast de vier mannen ook nog een vijfde persoon (‘de Chinees’) – die niet is opgepakt – betrokken was bij drugsproductie.

De Braziliaan kreeg naar schatting voor zijn werk niet meer dan drieduizend euro. Dat geldbedrag wordt hem nu ontnomen. De drie andere mannen moeten ieder ruim 6 ton aan criminele winst terugbetalen.

Daarnaast moeten de mannen samen nog ruim tachtigduizend euro betalen. Dit zijn de kosten voor het ontmantelen van het drugslab en het opruimen van het chemisch afval.