Vierde verdachte (17) schietpartij Vlaardingen opgepakt in Frankrijk

In het onderzoek naar de schietpartij in Vlaardingen waarbij een 29-jarige man zwaargewond raakte, is een vierde verdachte aangehouden. Deze 17-jarige verdachte werd donderdag opgepakt in Frankrijk. Nederland zal de Franse autoriteiten om zijn overlevering vragen.

(Beeld: JBMedia)

In een flatwoning aan de Geert Grootelaan in Vlaardingen werd in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 januari rond 02.00 een 29-jarige man in zijn hoofd geschoten. Hij raakte zwaargewond en ligt sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dezelfde dag werden drie verdachten aangehouden.

Na intensief onderzoek konden rechercheurs de identiteit van een vierde verdachte vaststellen. Er waren sterke vermoedens dat deze 17-jarige verdachte mogelijk in Frankrijk was. In samenwerking met de Franse politie is de verdachte donderdag in Frankrijk opgepakt. Nederland zal om zijn overlevering vragen.

Drugs

Zondag 7 januari hielden agenten al drie verdachten aan: twee mannen van 23 en 31 uit Vlaardingen en een 24-jarige man uit Den Haag. Zij worden verdacht van het bezit van drugs, zo meldt de politie vrijdag. Uit onderzoek blijkt dat de woning tegenover de woning van het slachtoffer een link heeft met de schietpartij. Daar werd niet alleen de 31-jarige verdachte aangehouden, maar tijdens een doorzoeking werd ook onder andere een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. Om wat voor soort drugs en welke hoeveelheid het gaat, meldt de politie niet.

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de drie eerder aangehouden verdachten twee weken langer vast blijven zitten.

Signalementen

Het onderzoek gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Eerder bracht de recherche al twee signalementen van verdachten naar buiten.

Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Of het mogelijk om een ripdeal gaat, is onduidelijk.