Vierde verdachte (21) opgepakt voor ontvoeringspoging Belgische minister

De politie heeft zondagmiddag rond 15.00 op straat in Den Haag een vierde verdachte opgepakt rond de ontvoeringspoging van de Vlaamse minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Het gaat om een 21-jarige Nederlander. Zaterdag werden al drie Nederlanders van 20, 29 en 48 in Den Haag en Leidschendam opgepakt.

De 21-jarige man die vandaag is opgepakt, is aangehouden op verzoek van België. Het federaal parket in België heeft evenals bij de andere drie verdachten om hun uitlevering gevraagd. Eerder werd in Belgische media al bericht dat er een vierde verdachte voortvluchtig was. Dat is de 21-jarige man die zondag in Den Haag is gearresteerd.

AK-47

In verband met de informatie over een dreiging werd de omgeving van het huis van de Vlaamse minister in de gaten gehouden. Tijdens een surveillance werden de Nederlanders aangetroffen. Ze sloegen op de vlucht en lieten één auto achter. Vrijdagochtend werd nabij de villa van Van Quickenborne in Kortrijk een gestolen Renault Clio met Nederlandse kentekenplaten en een kinderzitje aangetroffen. In de auto lag een AK-47. Wat de plannen van de verdachten zouden zijn geweest is niet duidelijk, mogelijk wilden ze hem ontvoeren, suggereren Belgische media.

Videocall

Volgens het Belgische parket werd in de loop van vorige week duidelijk dat er sprake was van een ‘ernstige dreiging’ rond de minister. De beveiliging van Van Quickenborne is opgeschaald. Zaterdagavond heeft Van Quickenborne via een videocall 1600 aanwezigen op ‘Het Feest van Team Burgemeester’ in Kortrijk toegesproken. Hij deed dat vanuit zijn onderduikadres waar hij met zijn gezin verblijft. Van Quickenborne zou hoofdgast zijn geweest, maar moest verstek laten gaan.

Van Quickenborne zei dat de afgelopen twee dagen een rollercoaster waren voor hem en zijn gezin. Hij zei dat hij donderdag een telefoontje kreeg van de federaal procureur die hem vertelde over de ontvoeringsplannen.

‘We blijven onder verhoogde beveiliging. Daarom zijn we er vanavond niet bij. Even heb ik getwijfeld om het feest af te lassen. Maar dan geven we toe aan de drugsmaffia.’

Hij vroeg de zaal om een daverend applaus voor alle politiemensen en veiligheidsdiensten.

Drugsmilieu

Het Belgische parket meldt dat de dreiging voortkomt uit het drugsmilieu. Minister Van Quickenborne heeft zich actief bemoeid met de opsporing van door België gezochte verdachten die in Dubai zijn ondergedoken. Vorig jaar reisde hij net als zijn Nederlandse collega naar de Verenigde Arabische Emiraten om de justitiële betrekkingen aan te halen en twee verdragen te tekenen.

Tientallen arrestaties

De afgelopen maanden zijn er tientallen (meestal jonge) Nederlanders opgepakt in België op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van aanslagen. In de regio Antwerpen zijn vele woningen beschoten. De politie denkt dat er een conflict in het drugsmilieu speelt. De Nederlanders die de afgelopen weken zijn opgepakt in verband met plannen voor aanslagen in de regio Antwerpen waren beduidend jonger, en soms zelfs minderjarig.