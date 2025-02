Vierde verdachte aangehouden in onderzoek kunstroof Drents Museum

Rol De vierde aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen en wordt gehoord over zijn rol bij de kunstroof op 25 januari van dit jaar. Dit laat de politie donderdagmiddag weten. Hij is aangehouden op basis van onderzoek door de recherche. De verdachte is niet de persoon op beelden uit een bouwmarkt in Assen. De politie is nog steeds op zoek naar meer informatie over de persoon op die beelden.

Na de aanhouding vanmorgen heeft de politie op verschillende locaties, onder meer bij een garagebox in de gemeente Koggenland en in een woning in Heerhugowaard, onderzoek gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers, twee voertuigen en kleding in beslag genomen. Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden.

Tips

De politie is ook nog steeds op zoek naar aanvullende tips, onder andere over de verdachte in de bouwmarkt in Assen, de zwarte Ford Transit en de gestolen goederen.

Zie hier via AI-gegenereerde beelden van de gezochte persoon in de bouwmarkt, zoals eerder op Crimesite geplaatst.