Vierde verdachte aangehouden voor drugslab in Drentse woonwijk

De politie heeft een vierde verdachte aangehouden in een vervolgonderzoek naar een drugslab in Nieuw-Roden. Het gaat om een 31-jarige man uit Roden. Zijn rol in de zaak wordt verder onderzocht. In twee woningen in een kinderrijke buurt in het Drentse dorp werden op 29 juli ketels, vaten en grondstoffen voor een drugslab aangetroffen.

De zaken kwamen in beeld in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Bij de invallen in juli werden eerder een 38-jarige man uit Assen en twee mannen van 31 en 39 uit de gemeente Noordenveld aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van het voorbereiden, produceren, verwerken en verkopen van harddrugs.

Bij een inval in een woning in Leeuwarden werd 40 kilo eindproduct aangetroffen. Het gaat om amfetamine of xtc. Van de vier verdachten zitten er momenteel nog twee vast: de recent aangehouden 31-jarige man uit Roden en een 31-jarige man uit de gemeente Noordenveld.

In hetzelfde onderzoek is op verschillende openbare plekken in de natuur drugsafval gedumpt, zo meldt de politie.