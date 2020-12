Vierde verdachte gearresteerd voor juwelenroof Dresden

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft maandagavond in Berlijn-Neukölln een vierde verdachte opgepakt voor de juwelenroof in Dresden van november vorig jaar. Het is Mohamed Remmo (21) wiens tweelingbroer nog voortvluchtig is. Op 25 november maakte een groep daders een ongekende buit in museum Grünes Gewölbe in Dresden.

Neukölln

Al snel kwam naar buiten dat de politie leden van een criminele groep uit Berlijn verantwoordelijk houdt voor de roof: Remmo-clan, die van Libanees-Turkse komaf is, en het Berlijnse stadsdeel Neukölln als basis heeft. Al snel werden drie verdachten aangehouden.

Remmo is rond 19.00 aangehouden door een Spezialeinsatzkommando (SEK) toen hij in een auto op de de Jahnstraße in Neukölln reed.

Breekijzer

De inbrekers forceerden met een zwaar hydraulisch breekijzer dat door brandweerkorpsen wordt gebruikt de tralies bij een venster op de eerste verdieping. De sieraden waren op de benedenverdieping. In totaal waren de mannen maar enkele minuten in het museum. de vluchtauto was een Audi A6. Daarna stapten ze in een Mercedes, die als taxi was aangekleed.

De gestolen juwelen zijn van kunsthistorisch van onschatbare waarde, en sommigen zullen zeer moeilijk verkoopbaar zijn. De meest beroemde is de zogeheten Witte Diamant van Dresden.