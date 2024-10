Viervoudig moordenaar Loi Wah Chung kreeg gratie

We schrijven 1987. In een bovenhuis aan de Rotterdamse Statensingel woont de 34-jarige eigenaar van een afhaalrestaurant Tang Mei Wah en zijn gezin: z’n vrouw, de 32-jarige Chung Sau May, hun 7-jarige zoontje en hun dochtertjes: de 5-jarige Ka-Yan en de zes weken oude baby Win-Yan.

Loi Wah Chung (29) uit Almere kent het gezin goed, omdat hij als kok bij Tang gewerkt heeft, en hij logeert regelmatig bij het gezin. Chung komt op de avond van 10 september 1987 bij de familie op bezoek. Het zoontje is uit logeren. Ze kijken gezellig naar een video. Als Chung Sau May en de kinderen naar bed zijn gegaan en Tang op de bank in slaap sukkelt, brengt Chung met 52 messteken Tang om het leven. Daarna steekt hij 41 keer op de slapende vrouw in. Het dochtertje, dat ondertussen wakker is geworden, snijdt hij de keel door en baby Win-Yan steekt hij ook dood.

Chung is waarschijnlijk op Tangs geld uit. Hij heeft financiële problemen omdat hij gokverslaafd is. De buit bedraagt slechts 5000 gulden. Eenmaal voor de rechter hangt Chung elke keer een ander verhaal op. Zo zou hij de deur opengedaan hebben voor twee mannen die hem al eerder bedreigd hadden in een illegaal gokhuis. De mannen zouden de familie Tang gedood hebben om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen voor andere Chinezen die hun gokschulden niet op tijd inlossen. Verklaringen waarin hij toegeeft één van de daders te zijn, trekt hij later in. Hij zou in de war geweest zijn. Sindsdien zwijgt hij in alle talen. Uiteindelijk wordt hij in 1989 veroordeeld tot levenslang.

Loi Wah Chung zat vast in Veenhuizen en is altijd een modelgevangene geweest. Met zijn ervaring als kok bij Tang, is het niet zo vreemd dat hij in gevangenschap jarenlang als kantinebaas de scepter zwaaide.

In mei 2021 kreeg Loi Wah Chung gratie van minister Sander Dekker van rechtsbescherming. Chung kreeg alleen gratie op voorwaarde dat hij Nederland direct zou verlaten. Hij is vertrokken naar zijn geboorteplaats Hongkong. Eerder werden zes gratieverzoeken van hem afgewezen.