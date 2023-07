‘Viervoudige moordenaar in VS was niet op plaats delict’

Connect on Linked in

De man die wordt verdacht van de viervoudige moord in de Amerikaanse staat Idaho, heeft via zijn advocaten aangegeven dat hij tijdens de gebeurtenissen ergens anders zou zijn geweest.

De advocaten hebben dit afgelopen dinsdag aan de rechtbank geschreven, die de zaak in oktober zal behandelen. Dat meldt nieuwszender CNN op haar website.

Bryan Kohberger wordt verdacht van de moord op vier studenten in de Amerikaanse staat Idaho, in november 2022.

De advocaten schrijven dat bewijs dat Kohberger op een ander adres zou zijn geweest, dan het adres King Road in het stadje Moscow, binnenkort namens hun cliënt zal worden geopenbaard. Ze melden er niet bij op welke locatie de voormalige criminologie op het tijdstip van de moorden dan was.

Kohberger is beschuldigd van de moord op de 21-jarigen Kaylee Goncalves en Madison Mogen, de 20-jarige Xana Kernodle, en Ethan Chapman. Ze werden alle vier neergestoken in het huis dat zij als studenten bewoonden. Kohberger was criminologie-student aan een andere universiteit in de omgeving.

Kohberger werd opgepakt na een lange zoektocht door de politie, en is aangehouden op basis van DNA-bewijs, en de aanwezigheid van zijn auto in de omgeving van het huis tijdens de moorden. Zijn verdediging stelt zich op het standpunt dat het DNA op het mes waarmee de vier personen zijn vermoord, daarop is aangebracht door een ander.

Justitie zal in oktober de doodstraf eisen. In de staat Idaho zou deze worden uitgevoerd door een vuurpeleton.