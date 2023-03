Vijf Belgische en zeven Nederlandse uithalers opgepakt in haven Antwerpen

Connect on Linked in

De scheepvaartpolitie Antwerpen heeft zondagnacht twee uithalers aangehouden op kaai 1624 in de Waaslandhaven. Er zijn 45 pakketten cocaïne in beslag genomen.

Volgens de scheepvaartpolitie zijn sinds woensdag in de haven van Antwerpen twaalf uithalers van drugs opgepakt, waaronder vijf Belgen en zeven Nederlanders.

Vijf ton coke

Dinsdagavond werden nog vijf verdachten opgepakt in de haven van Zeebrugge, waaronder vier Nederlanders tussen de 19 en 25 jaar. Dat gebeurde toen de Belgische douane vijf ton cocaïne onderschepte in de haven van Zeebrugge. Het ging om een van de grootste drugsvangsten ooit in de haven. Of de verdachten uithalers van de partij cocaïne waren of op een andere manier betrokken waren, is nog onduidelijk.