Vijf drugsverdachten opgepakt bij huiszoekingen in Zwolle

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend vijf Zwollenaren opgepakt op verdenking van drugshandel in Zwolle en omgeving. Daarbij zijn zes woningen in Zwolle doorzocht, onder andere aan de Jac P. Thijsselaan. Er zijn meerdere vuurwapens en cocaïne aangetroffen. Dat meldt de Stentor.

De arrestaties zijn onderdeel van een langlopend onderzoek van de districtsrecherche IJsselland. Bij de huiszoekingen zijn in totaal vijf verdachten opgepakt van 19 tot 27 jaar. Een van de arrestanten is de Zwolse Irakees R.

Vuurwapens en coke

Bij huiszoekingen aan de Jac P. Thijsselaan, de Vrouwenlaan, de Staatssecretarislaan, de Tuinstraat, de Plattenborgstraat en het Elandveld nam de politie onder andere verschillende voertuigen, dure spullen en meerdere vuurwapens in beslag. Ook werd een onbekende hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

Fors strafblad

Begin augustus werd een auto van een familielid van R. aan de Jac P. Thijsselaan in brand gestoken. Dat gebeurde in december 2019 ook al. Daarnaast was er eerder een inval en werd een raam ingegooid. R. is naast cocaïnehandel onder meer veroordeeld voor gestolen auto’s, identiteitsfraude en doorrijden na een ongeval. Ook werd hij verdacht van het verduisteren van leaseauto’s.

Begin 2018 viel een arrestatieteam met honden zijn toenmalige woning in de wijk Diezepoort binnen. Daarbij werden drugs, wapens en flinke bedragen cash geld gevonden. Vorig jaar was R. het slachtoffer van een zeer gewelddadige ontvoering door rivalen.

‘Gevoelige klap’

Een districtschef van politie zegt dat met de arrestaties van maandag de Zwolse drugsscene een gevoelige klap is toegediend. ‘Wij gaan ervan uit dat we hiermee een aanzienlijk deel van de dealers en kopstukken binnen de cocaïnehandel van de straat hebben gehaald. Daarmee hebben we een grote bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Zwolle en in IJsselland.’

Foto: Mylona Hasselt