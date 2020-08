Opnieuw autobranden in straat hoofdrolspeler Zwolse drugsoorlog

Connect on Linked in

Aan de Jac. P. Thijsselaan in de Zwolse wijk Stadshagen hebben woensdag- en vrijdagavond twee autobranden plaatsgevonden. Een van de auto’s werd gebruikt door een jongere broer van R., een van de hoofdrolspelers in de Zwolse onderwereld. R. woont in dezelfde straat.

De politie zegt tegen De Stentor vooralsnog niet uit te gaan van een link tussen de twee autobranden, maar het onderzoek is nog niet volledig afgerond. Op woensdagavond tegen middernacht brandde voor de deur van R. een auto volledig uit. De auto stond op naam van een familielid van R. en werd gebruikt door de jongere broer van R. De auto die vrijdagavond in brand vloog in dezelfde straat stond een paar blokken verderop.

Fors strafblad

De Zwolse Irakees R. is naast cocaïnehandel onder meer veroordeeld voor gestolen auto’s, identiteitsfraude en doorrijden na een ongeval. Ook werd hij verdacht van het verduisteren van leaseauto’s. Begin 2018 viel een arrestatieteam met honden zijn toenmalige woning in de wijk Diezepoort binnen. Daarbij werden drugs, wapens en flinke bedragen cash geld gevonden.

Gebrouilleerd

R. gold in die tijd als een handlanger van de Afghaanse broers Idris en Abas M., hoofdrolspelers in de Zwolse drugsoorlog, die beiden vastzitten. Vorig jaar raakte R. vermoedelijk vanwege ruzie om een auto zwaar gebrouilleerd met de Afghaanse broers. In mei en juni volgden twee aangestoken autobranden bij R. en zijn familie. Ook in december werd bij de woning van de familie van R. aan de Jac. P. Thijsselaan een auto in brand gestoken. (tekst loopt door na de advertenties).

Gewelddadige ontvoering

Volgens justitie ontvoerden Idris en Abas M. met een handlanger in de zomer van 2019 hun voormalige compagnon op sadistische wijze. In een woning in vinexwijk Stadshagen zou R. op een stoel zijn vastgebonden en urenlang bedreigd zijn, terwijl hij ondertussen met een mes werd geprikt. Vervolgens moest hij zich uitkleden en douchen, terwijl de camera draaide. Daarna namen ze hem mee naar een bos en deelden de broers hem mee dat ‘het graf al gegraven’ was. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd en moest 30.000 euro betalen.

Concurrerende drugsbendes

Het is nog onduidelijk of de tweede autobrand in de Jac. P. Thijsselaan van vrijdag ook bedoeld was voor R. of dat het om toeval of een vergissing gaat. In de zomer vorig jaar ging er ook een bijna identieke (verkeerde) auto in vlammen op die veel door R. werd gebruikt. Bronnen in de onderwereld zeiden eerder dat concurrerende drugsbendes auto’s van Zwolse drugsdealers in brand steken om zo de handel te bemoeilijken.

Buurtbewoners zeggen inmiddels klaar te zijn met de onrust in de straat en willen dat de familie van R. vertrekt uit de straat. Naast verschillende autobranden en een ingegooide ruit vonden er eerder politie-invallen plaats in de Jac. P. Thijsselaan.

Tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle in juni stonden vijf verdachten terecht, waaronder de broers M. en hun vermeende rechterhand Fabienne van den R. alias “Het Meisje”.