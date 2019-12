Vijf gedetineerden ontsnapt uit gevangenis Turnhout, drie gepakt

Uit de gevangenis van Turnhout, vakbij de Nederlandse grens, zijn donderdagavond om 19.50 vijf gevangenen ontsnapt. Drie van hen zijn inmiddels opgepakt. De politie doet een grote zoekactie met een helikopter, enkele auto’s en een politiehond.

Zware geweldsdelicten

De vijf gedetineerden slaagden erin om tijdens een avondwandeling op het complex over een muur te klimmen. Wie de gevangenen zijn, is niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk of de Nederlandse politie ook uitkijkt naar de voortvluchtige gevangenen. De Belgische politie: ‘Onder de vijf ontsnapte gevangenen zitten ook gedetineerden bij die zware veroordelingen hebben opgelopen, onder meer voor zware geweldsdelicten. We zijn momenteel in overleg met het parket om te beslissen wanneer we foto’s van de ontsnapte gevangenen zullen vrijgeven.’

Oualid Sekkaki

Naar verluidt zou van de vijf ontsnapte gedetineerden Oualid Sekkaki zijn. De korpschef van politie Turnhout kan dat ‘bevestigen noch ontkennen’. Oualid Sekkaki (26) is de jongere broer van de Mechelse crimineel Ashraf Sekkaki (36) die in 2003 ook ontsnapte uit de gevangenis van Turnhout en in 2009 uit de gevangenis van Brugge ontsnapte via handlangers die een helikopter kaapten. In 2010 brak hij uit een gevangenis in Marokko, maar werd even later weer opgepakt. Ashraf zit zijn laatste restje celstraf uit van twaalf jaar in Marokko vanwege de helikopterkaping in Brugge en vier bankovervallen en twee carjackings tijdens zijn vlucht. De nu ontsnapte Oualid kreeg twee jaar cel na een schietpartij in 2015 in Hoboken (Antwerpen), waarbij een 28-jarige man gewond raakte.

Hulp

De vijf gevangenen ontsnapten in Turnhout via een vluchtauto die klaarstond. Na ongeveer drie uur konden er drie worden ingerekend. Ze hadden zich verstopt onder een stilstaande trein, aldus de politie. De gevangenis van Turnhout biedt officieel plaats aan zo’n 270 gedetineerden en bestaat uit vier vleugels.

