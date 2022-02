Vijf jaar cel voor productie xtc-pillen

Connect on Linked in

De rechtbank Den Bosch heeft een vader en zoon uit Vlijmen (van 52 en 22 jaar) veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar voor het exploiteren van een drugslab in Nistelrode. Een andere zoon (26 jaar) krijgt 120 uur taakstraf en 4 maanden voorwaardelijke celstraf voor het bezit van harddrugs. De eigenaar van de loods waar het drugslab in zat krijgt 21 maanden cel, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

MDMA

De politie trof het drugslab in juni 2020 aan in een loods in Nistelrode. Er lag ruim 75 kilo MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) in het lab en er waren veel chemicaliën en voorwerpen aanwezig om synthetische drugs te maken. Ook op andere locaties die aan de verdachten kunnen worden gelinkt vond de politie hoeveelheden MDMA. Volgens de rechtbank maakten de vader en 22-jarige zoon zich schuldig aan het treffen van voorbereidings- en bevorderingshandelingen voor het maken, bewerken, verwerken en verkopen van deze harddrugs. Ook de eigenaar van de loods is schuldig. Hij wist wat er zich afspeelde in zijn pand en leverde zelfs een bijdrage door de stroomvoorziening en afzuiginstallatie te bedienen.

De 26-jarige zoon had in zijn woning 150 gram MDMA en 317 pillen aanwezig.

Eigenaar loods

De eigenaar van de loods in Nistelrode krijgt een relatieve zware straf. De rechtbank weegt mee dat hij ermee instemde dat er harddrugs in zijn loods werden gemaakt: ‘Als je dit doet, blijft het probleem bestaan dat criminelen vaak burgers in buitengebieden benaderen voor dit soort locaties. Dit neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.

De 22-jarige zoon krijgt vandaag ook nog een taakstraf van 80 uur voor een andere strafzaak. Hij had in december 2019 bijna 4 kilo knalvuurwerk, 3 Shells en 9 Cobra’s in bezit. Dit zware vuurwerk brengt potentieel levensbedreigende risico’s met zich mee.