Vijf jaar cel voor viertal wegens 456 kilo cocaïne en heroïne

De rechtbank in Utrecht heeft maandag vier mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De vier vervoerden vanuit een loods in Soest ruim 423 kilo cocaïne en 33 kilo heroïne. De eis tegen het viertal was zes jaar cel.

Geblindeerde ramen

De vier verdachten (34, 47, 49 en 66 jaar) uit Hilversum, Amersfoort, Zwaag en Heemskerk werden op 13 september 2017 aangehouden in Soest. Dat gebeurde nadat twee weken eerder bij de politie een melding binnenkwam van bestelbusjes met geblindeerde ramen die in en uit een loods in Soest reden. In de buurt van die loods werd een vreemde, chemische lucht geroken. Ook hoorde de melder geluiden van een plakbandapparaat uit de loods komen en werd gezien hoe een groot pak geld werd overhandigd.

Bedrijvigheid

Op camerabeelden was te zien hoe meerdere auto’s de dagen voor de aanhouding regelmatig het bedrijventerrein in Soest opreden en verlieten en de loods in- en uitreden. Op 13 september 2017 verlieten de verdachten in drie auto’s de loods. Uiteindelijk hield de politie de mannen aan op de Richelleweg in Soesterberg, vlak voor de oprit naar de A28.

In het bestelbusje vond de politie in verborgen ruimten ruim 423 kilo cocaïne en 33 kilo heroïne met een straatwaarde van zeker 26 miljoen euro. De ruimten waren met een afstandsbediening te openen.