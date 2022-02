Vijf jaar celstraf voor doodschieten “Appie” in Vlaardingen

Connect on Linked in

De 19-jarige Luciano A. heeft vijf jaar cel gekregen voor voor het doodschieten van Abdul “Appie” El Issati (26) in Vlaardingen, op 16 december 2020. Dat is een veel lagere straf dan geeist door het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste tien jaar cel voor doodslag. De rechtbank zegt rekening te willen houden met de jonge leeftijd van de destijds 18-jarige jongen, die wel volgens het volwassenen strafrecht is berecht.

(beeld JBMedia)

A. heeft verklaringen afgelegd over de zaak en ook spijt betoond. Hij is volgens deskundigen verstandelijk licht beperkt. Een advies om A. volgens het jeugdstrafrecht te berechten hebben de rechters niet gevolgd, omdat ze niet overtuigd zijn van de merites daarvan in het geval van A., afgewogen tegen de ernst van de feiten.

De reden waarom A. ruzie had gekregen in een supermarkt met het slachtoffer is volgens de rechtbank onduidelijk gebleven. In die supermarkt kwam het tot een onvriendelijke confrontatie maar echt geweld bleef uit. A. was daar met twee vrienden. Niet lang daarna kwam het op straat tot een nieuwe confrontatie. Daarbij viel het dodelijke schot.