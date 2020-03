Vijf jaar voor schieten in drugsruzie

Print This Post

Twee Belgische mannen van 49 en 30 jaar zijn woensdag door de rechtbank Maastricht veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar voor de schietpartij in een autoloods in Heerlen waar iemand ernstig gewond raakte. Een 28-jarige man is door de rechtbank vrijgesproken.

De schietpartij was op 11 januari 2017. Waarschijnlijk was er een onenigheid over een verdwenen partij drugs. Het slachtoffer J.R. (31) werd meermalen beschoten.

De rechtbank vindt niet dat uit het dossier blijkt dat de verdachten van tevoren een plan hebben gemaakt om het slachtoffer van het leven te beroven en dus is poging tot moord niet bewezen, maar poging tot doodslag wel.

In de zaak tegen de 28-jarige verdachte vindt de rechtbank dat de verklaring van het slachtoffer niet voor het bewijs mag worden gebruikt, omdat het slachtoffer zonder goede reden meermalen heeft geweigerd een getuigenverklaring af te leggen. Naast deze verklaring is er geen bewijs, aldus de rechtbank.

