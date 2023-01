Vijf ‘uithalers’ opgepakt op Rotterdams haventerrein

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie zegt in de nacht van dinsdag op woensdag op een haventerrein op de Rotterdamse Maasvlakte vijf personen te hebben aangehouden. De politie denkt dat ze cocaïne wilden uithalen uit containers. De aangehouden mensen zijn tussen de 19 en 23 jaar.

De Zeehavenpolitie zegt dat twee van de vijf verdachten al eerder op verdenking van drugs uithalen zijn gearresteerd. De aanhoudingen vonden plaats op het terrein van twee verschillende containerterminals op de Maasvlakte.

Dinsdag maakte de Douane bekend dat er in 2023 al 27 uithalers zijn aangehouden in de Rijnmond. In heel 2022 zijn er 251 vermoedelijke uithalers aangehouden. Er werd bijna 47 ton cocaïne in beslag genomen in 2022.