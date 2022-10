Vijf verdachten witwaszaak blijven vastzitten, zoon Lee Towers vrijgelaten

Connect on Linked in

Vijf verdachten in het onderzoek naar een criminele organisatie die zich vermoedelijk bezighoudt met grootschalig witwassen en drugshandel, blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank vrijdag beslist.

(De inval bij het bedrijf International Metal Trading BV in Nieuwerkerk aan den IJssel van verdachte Mike de W. Beeld: Media-TV)

Het gaat om de 34-jarige multimiljonair Mike de W. uit Bergschenhoek, een 36-jarige man uit Oostvoorne, een 41-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel, een 53-jarige man uit Polen en een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De twee andere verdachten, een 37-jarige man uit Rotterdam en een 56-jarige man uit Schiedam, zijn na verhoor heengezonden, maar blijven verdachten in het onderzoek.

Horloge van 2 miljoen

Volgens het OM is het onderzoek naar de criminele organisatie nog in volle gang en zal het nog enige tijd in beslag nemen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De afgelopen dagen heeft de politie nog beslag gelegd op auto’s, schilderijen en andere luxe goederen waaronder een horloge ter waarde van ruim 2 miljoen euro.

De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie meldt om die reden terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie.

‘Honderd miljoen witgewassen’

De politie pakte dinsdagochtend in een grootschalig onderzoek naar witwassen en drugshandel zeven verdachten op in Rotterdam, Bergschenhoek, Oostvoorne, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel en Amsterdam. Arrestatieteams deden op 22 locaties invallen, waaronder ook in Luxemburg en Servië. Het onderzoeksteam denkt dat afgelopen jaren een geldbedrag van ruim honderd miljoen euro is witgewassen door de verdachten.

Zoon Lee Towers

Vrijdagmiddag kwam via verschillende media naar buiten dat dinsdag nog een achtste verdachte is aangehouden. Het gaat om de 55-jarige Peter H., de zoon van zanger Lee Towers. Hij werd aangehouden in een woning aan de Helledaalstraat in Rotterdam-Hillegersberg. Die arrestatie zou niet gepland zijn geweest, maar bij de doorzoeking bleek dat hij zijn wapen en munitie niet op de juiste manier had bewaard.

H. wordt niet verdacht van deelname aan een criminele organisatie, maar wel van witwassen. Hij is dinsdag na verhoor heengezonden en mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten.